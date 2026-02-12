指原莉乃が自身のInstagramを更新し、モロッコでのプライベートショットを披露した。

【写真】ボーダー柄のトップスに白のチュールスカートで人生初のモロッコを楽しむ指原莉乃

■指原の行動力にファン驚愕！絨毯を買いにモロッコへ

指原は「人生初のモロッコ！」と綴り、初のモロッコ旅へ出かけたことを報告。続けて「Fatima Morocco（ファティマ モロッコ）に絨毯を買いに行った際に『もう行った方が早くない？』となり（そうかな？）実際にモロッコに行って絨毯を買ってきたよ～」と、モロッコの雑貨が売っているお店を訪れたことがきっかけであると記した。さらに、「絨毯はまた見せますね」とコメントし、今回の旅の目的である絨毯の全貌は明かさなかった。しかし、「本当に美しい街だった！お友達と複数人で行ったのでより楽しく感じた」という言葉通り、美しい街並みと満喫する指原の笑顔で溢れていた。

公開された写真は、伝説的デザイナー、イヴ・サンローランが愛したことで知られるマジョレル庭園内で収められたものからスタート。ブルーとイエローの美しい壁を背にし、ピンクとグレーのボーダー柄トップスに白のチュールスカート姿の指原が笑顔を見せている（1枚目）。続けて、ピンクの壁も美しい市街地を散策する様子（2枚目）、衣服を売っている店先でくつろぐ猫（3枚目）、マジョレル庭園の写真（4枚目）などを公開した。

この投稿に有吉弘行が「早く目を覚ましてください！」とコメントしており、指原が「目ギンギンです!!」と即反応した。

この投稿にSNSでは「行動力ッッッ！」「素敵な写真ばかり」「街の色が綺麗だね」と様々な声が集まっている。