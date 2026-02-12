ジーテクト <5970> [東証Ｐ] が2月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比22.4％減の95.8億円に減り、通期計画の149億円に対する進捗率は64.3％にとどまり、5年平均の68.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.5％増の53.1億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比36.5％減の43.4億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.4％→3.7％に悪化した。



