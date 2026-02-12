[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1437銘柄・下落1562銘柄（東証終値比）
2月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3099銘柄。東証終値比で上昇は1437銘柄、下落は1562銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは124銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は450円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4060> ｒａｋｕｍｏ 1393 +320（ +29.8%）
2位 <2120> ＬＩＦＵＬＬ 212.1 +34.1（ +19.2%）
3位 <8136> サンリオ 5435 +671（ +14.1%）
4位 <415A> ＧＭＯテック 5310 +645（ +13.8%）
5位 <4377> ワンキャリア 2777 +336（ +13.8%）
6位 <3993> パークシャ 3298 +357（ +12.1%）
7位 <4259> エクサＷｉｚ 975 +89（ +10.0%）
8位 <3997> Ｔワークス 522 +47（ +9.9%）
9位 <6082> ライドオンＥ 1148.5 +102.5（ +9.8%）
10位 <1384> ホクリヨウ 3550 +300（ +9.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6614> シキノＨＴ 1026 -334（ -24.6%）
2位 <478A> フツパー 960 -201（ -17.3%）
3位 <7794> ＥＤＰ 1430 -261（ -15.4%）
4位 <148A> ハッチワーク 1850 -284（ -13.3%）
5位 <341A> トヨコー 2290 -340（ -12.9%）
6位 <9337> トリドリ 2671 -379（ -12.4%）
7位 <3992> ニーズウェル 493 -67（ -12.0%）
8位 <2585> Ｌドリンク 1420 -183（ -11.4%）
9位 <4978> リプロセル 144 -17（ -10.6%）
10位 <6653> 正興電 2460 -271（ -9.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5711> 三菱マ 5639 +389（ +7.4%）
2位 <9984> ＳＢＧ 5065 +248（ +5.1%）
3位 <5831> しずおかＦＧ 3124.9 +80.9（ +2.7%）
4位 <7201> 日産自 420 +9.0（ +2.2%）
5位 <5801> 古河電 22600 +455（ +2.1%）
6位 <1802> 大林組 4387 +60（ +1.4%）
7位 <2914> ＪＴ 6200 +60（ +1.0%）
8位 <3407> 旭化成 1780 +17.0（ +1.0%）
9位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1500.5 +12.0（ +0.8%）
10位 <4004> レゾナック 10212.5 +77.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5301> 東海カーボン 1040.3 -99.7（ -8.7%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3720.2 -277.8（ -6.9%）
3位 <6113> アマダ 2200 -111.5（ -4.8%）
4位 <8804> 東建物 4140 -191（ -4.4%）
5位 <4755> 楽天グループ 941.5 -42.4（ -4.3%）
6位 <8750> 第一生命ＨＤ 1412.1 -54.9（ -3.7%）
7位 <6273> ＳＭＣ 70769 -971（ -1.4%）
8位 <1808> 長谷工 3450 -41.0（ -1.2%）
9位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1600 -15.0（ -0.9%）
10位 <7203> トヨタ 3671 -34（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4060> ｒａｋｕｍｏ 1393 +320（ +29.8%）
2位 <2120> ＬＩＦＵＬＬ 212.1 +34.1（ +19.2%）
3位 <8136> サンリオ 5435 +671（ +14.1%）
4位 <415A> ＧＭＯテック 5310 +645（ +13.8%）
5位 <4377> ワンキャリア 2777 +336（ +13.8%）
6位 <3993> パークシャ 3298 +357（ +12.1%）
7位 <4259> エクサＷｉｚ 975 +89（ +10.0%）
8位 <3997> Ｔワークス 522 +47（ +9.9%）
9位 <6082> ライドオンＥ 1148.5 +102.5（ +9.8%）
10位 <1384> ホクリヨウ 3550 +300（ +9.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6614> シキノＨＴ 1026 -334（ -24.6%）
2位 <478A> フツパー 960 -201（ -17.3%）
3位 <7794> ＥＤＰ 1430 -261（ -15.4%）
4位 <148A> ハッチワーク 1850 -284（ -13.3%）
5位 <341A> トヨコー 2290 -340（ -12.9%）
6位 <9337> トリドリ 2671 -379（ -12.4%）
7位 <3992> ニーズウェル 493 -67（ -12.0%）
8位 <2585> Ｌドリンク 1420 -183（ -11.4%）
9位 <4978> リプロセル 144 -17（ -10.6%）
10位 <6653> 正興電 2460 -271（ -9.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5711> 三菱マ 5639 +389（ +7.4%）
2位 <9984> ＳＢＧ 5065 +248（ +5.1%）
3位 <5831> しずおかＦＧ 3124.9 +80.9（ +2.7%）
4位 <7201> 日産自 420 +9.0（ +2.2%）
5位 <5801> 古河電 22600 +455（ +2.1%）
6位 <1802> 大林組 4387 +60（ +1.4%）
7位 <2914> ＪＴ 6200 +60（ +1.0%）
8位 <3407> 旭化成 1780 +17.0（ +1.0%）
9位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1500.5 +12.0（ +0.8%）
10位 <4004> レゾナック 10212.5 +77.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5301> 東海カーボン 1040.3 -99.7（ -8.7%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3720.2 -277.8（ -6.9%）
3位 <6113> アマダ 2200 -111.5（ -4.8%）
4位 <8804> 東建物 4140 -191（ -4.4%）
5位 <4755> 楽天グループ 941.5 -42.4（ -4.3%）
6位 <8750> 第一生命ＨＤ 1412.1 -54.9（ -3.7%）
7位 <6273> ＳＭＣ 70769 -971（ -1.4%）
8位 <1808> 長谷工 3450 -41.0（ -1.2%）
9位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1600 -15.0（ -0.9%）
10位 <7203> トヨタ 3671 -34（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース