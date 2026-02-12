　2月12日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3099銘柄。東証終値比で上昇は1437銘柄、下落は1562銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは124銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は450円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4060>　ｒａｋｕｍｏ　　　 1393　 +320（ +29.8%）
2位 <2120>　ＬＩＦＵＬＬ　　　212.1　+34.1（ +19.2%）
3位 <8136>　サンリオ　　　　　 5435　 +671（ +14.1%）
4位 <415A>　ＧＭＯテック　　　 5310　 +645（ +13.8%）
5位 <4377>　ワンキャリア　　　 2777　 +336（ +13.8%）
6位 <3993>　パークシャ　　　　 3298　 +357（ +12.1%）
7位 <4259>　エクサＷｉｚ　　　　975　　+89（ +10.0%）
8位 <3997>　Ｔワークス　　　　　522　　+47（　+9.9%）
9位 <6082>　ライドオンＥ　　 1148.5 +102.5（　+9.8%）
10位 <1384>　ホクリヨウ　　　　 3550　 +300（　+9.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6614>　シキノＨＴ　　　　 1026　 -334（ -24.6%）
2位 <478A>　フツパー　　　　　　960　 -201（ -17.3%）
3位 <7794>　ＥＤＰ　　　　　　 1430　 -261（ -15.4%）
4位 <148A>　ハッチワーク　　　 1850　 -284（ -13.3%）
5位 <341A>　トヨコー　　　　　 2290　 -340（ -12.9%）
6位 <9337>　トリドリ　　　　　 2671　 -379（ -12.4%）
7位 <3992>　ニーズウェル　　　　493　　-67（ -12.0%）
8位 <2585>　Ｌドリンク　　　　 1420　 -183（ -11.4%）
9位 <4978>　リプロセル　　　　　144　　-17（ -10.6%）
10位 <6653>　正興電　　　　　　 2460　 -271（　-9.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5711>　三菱マ　　　　　　 5639　 +389（　+7.4%）
2位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 5065　 +248（　+5.1%）
3位 <5831>　しずおかＦＧ　　 3124.9　+80.9（　+2.7%）
4位 <7201>　日産自　　　　　　　420　 +9.0（　+2.2%）
5位 <5801>　古河電　　　　　　22600　 +455（　+2.1%）
6位 <1802>　大林組　　　　　　 4387　　+60（　+1.4%）
7位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 6200　　+60（　+1.0%）
8位 <3407>　旭化成　　　　　　 1780　+17.0（　+1.0%）
9位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1500.5　+12.0（　+0.8%）
10位 <4004>　レゾナック　　　10212.5　+77.5（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5301>　東海カーボン　　 1040.3　-99.7（　-8.7%）
2位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 3720.2 -277.8（　-6.9%）
3位 <6113>　アマダ　　　　　　 2200 -111.5（　-4.8%）
4位 <8804>　東建物　　　　　　 4140　 -191（　-4.4%）
5位 <4755>　楽天グループ　　　941.5　-42.4（　-4.3%）
6位 <8750>　第一生命ＨＤ　　 1412.1　-54.9（　-3.7%）
7位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　70769　 -971（　-1.4%）
8位 <1808>　長谷工　　　　　　 3450　-41.0（　-1.2%）
9位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1600　-15.0（　-0.9%）
10位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3671　　-34（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース