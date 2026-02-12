明日の決算発表予定 三井金属、三井海洋、東京海上など909社 (2月12日)
2月13日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆本決算：
<1911> 住友林 [東Ｐ]
<3197> すかいらーく [東Ｐ]
<4578> 大塚ＨＤ [東Ｐ]
<485A> ＰｏｗｅｒＸ [東Ｇ]
<5105> ＴＯＹＯ [東Ｐ]
<6269> 三井海洋 [東Ｐ]
<7272> ヤマハ発 [東Ｐ]
★<7936> アシックス [東Ｐ]
など100社
◆第1四半期決算：
<4071> ＰＡコンサル [東Ｐ]
など18社
◆第2四半期決算：
<3655> ブレインＰ [東Ｐ]
など27社
◆第3四半期決算：
<1925> 大和ハウス [東Ｐ]
<3088> マツキヨココ [東Ｐ]
<3853> アステリア [東Ｐ]
<6178> 日本郵政 [東Ｐ]
<6460> セガサミー [東Ｐ]
★<8729> ソニーＦＧ [東Ｐ]
★<8750> 第一生命ＨＤ [東Ｐ]
<8795> Ｔ＆Ｄ [東Ｐ]
など177社
■引け後発表
◆本決算：
<2160> ジーエヌアイ [東Ｇ]
<219A> ハートシード [東Ｇ]
<2503> キリンＨＤ [東Ｐ]
<290A> Ｓｙｎｓ [東Ｇ]
<4004> レゾナック [東Ｐ]
<4324> 電通グループ [東Ｐ]
<4612> 日本ペＨＤ [東Ｐ]
<6361> 荏原 [東Ｐ]
<6871> 日本マイクロ [東Ｐ]
など163社
◆第1四半期決算：
<3747> インタートレ [東Ｓ]
など41社
◆第2四半期決算：
<7747> 朝日インテク [東Ｐ]
など33社
◆第3四半期決算：
<2181> パーソルＨＤ [東Ｐ]
<247A> Ａｉロボ [東Ｇ]
<4543> テルモ [東Ｐ]
<4889> レナ [東Ｇ]
★<5706> 三井金属 [東Ｐ]
<5721> Ｓサイエンス [東Ｓ]
<6254> 野村マイクロ [東Ｐ]
★<7182> ゆうちょ銀 [東Ｐ]
<7733> オリンパス [東Ｐ]
<7911> ＴＯＰＰＡＮ [東Ｐ]
<7912> 大日印 [東Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東Ｐ]
★<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東Ｐ]
<9735> セコム [東Ｐ]
<9843> ニトリＨＤ [東Ｐ]
など213社
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<4935> リベルタ [東Ｓ] (前回17:00)
など42社
◆第1四半期決算：
<264A> Ｓｃｈｏｏ [東Ｇ] (前回15:30)
など21社
◆第2四半期決算：
<4088> エアウォータ [東Ｐ] (前回15:30)
など9社
◆第3四半期決算：
★<5020> ＥＮＥＯＳ [東Ｐ] (前回13:00)
<8630> ＳＯＭＰＯ [東Ｐ] (前回16:00)
★<8766> 東京海上 [東Ｐ] (前回15:30)
など65社
合計909社
株探ニュース