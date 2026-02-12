※決算発表の集中期間(1月26日～2月16日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。

2月13日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆本決算：
　　　<1911> 住友林 [東Ｐ]
　　　<3197> すかいらーく [東Ｐ]
　　　<4578> 大塚ＨＤ [東Ｐ]
　　　<485A> ＰｏｗｅｒＸ [東Ｇ]
　　　<5105> ＴＯＹＯ [東Ｐ]
　　　<6269> 三井海洋 [東Ｐ]
　　　<7272> ヤマハ発 [東Ｐ]
　　★<7936> アシックス [東Ｐ]
　　　など100社
　　◆第1四半期決算：
　　　<4071> ＰＡコンサル [東Ｐ]
　　　など18社
　　◆第2四半期決算：
　　　<3655> ブレインＰ [東Ｐ]
　　　など27社
　　◆第3四半期決算：
　　　<1925> 大和ハウス [東Ｐ]
　　　<3088> マツキヨココ [東Ｐ]
　　　<3853> アステリア [東Ｐ]
　　　<6178> 日本郵政 [東Ｐ]
　　　<6460> セガサミー [東Ｐ]
　　★<8729> ソニーＦＧ [東Ｐ]
　　★<8750> 第一生命ＨＤ [東Ｐ]
　　　<8795> Ｔ＆Ｄ [東Ｐ]
　　　など177社

　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<2160> ジーエヌアイ [東Ｇ]
　　　<219A> ハートシード [東Ｇ]
　　　<2503> キリンＨＤ [東Ｐ]
　　　<290A> Ｓｙｎｓ [東Ｇ]
　　　<4004> レゾナック [東Ｐ]
　　　<4324> 電通グループ [東Ｐ]
　　　<4612> 日本ペＨＤ [東Ｐ]
　　　<6361> 荏原 [東Ｐ]
　　　<6871> 日本マイクロ [東Ｐ]
　　　など163社
　　◆第1四半期決算：
　　　<3747> インタートレ [東Ｓ]
　　　など41社
　　◆第2四半期決算：
　　　<7747> 朝日インテク [東Ｐ]
　　　など33社
　　◆第3四半期決算：
　　　<2181> パーソルＨＤ [東Ｐ]
　　　<247A> Ａｉロボ [東Ｇ]
　　　<4543> テルモ [東Ｐ]
　　　<4889> レナ [東Ｇ]
　　★<5706> 三井金属 [東Ｐ]
　　　<5721> Ｓサイエンス [東Ｓ]
　　　<6254> 野村マイクロ [東Ｐ]
　　★<7182> ゆうちょ銀 [東Ｐ]
　　　<7733> オリンパス [東Ｐ]
　　　<7911> ＴＯＰＰＡＮ [東Ｐ]
　　　<7912> 大日印 [東Ｐ]
　　　<8593> 三菱ＨＣキャ [東Ｐ]
　　★<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東Ｐ]
　　　<9735> セコム [東Ｐ]
　　　<9843> ニトリＨＤ [東Ｐ]
　　　など213社

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<4935> リベルタ [東Ｓ] 　　(前回17:00)
　　　など42社
　　◆第1四半期決算：
　　　<264A> Ｓｃｈｏｏ [東Ｇ] 　(前回15:30)
　　　など21社
　　◆第2四半期決算：
　　　<4088> エアウォータ [東Ｐ] (前回15:30)
　　　など9社
　　◆第3四半期決算：
　　★<5020> ＥＮＥＯＳ [東Ｐ] 　(前回13:00)
　　　<8630> ＳＯＭＰＯ [東Ｐ] 　(前回16:00)
　　★<8766> 東京海上 [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　　など65社
　　合計909社

