紀文食品 <2933> [東証Ｐ] が2月12日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比38.2％減の22.4億円に落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の44.5億円→29.5億円(前期は41.9億円)に33.6％下方修正し、一転して29.5％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の52.8億円→37.8億円(前年同期は37.5億円)に28.3％減額し、増益率が40.8％増→1.0％増に縮小する計算になる。



業績悪化に伴い、期末一括配当を従来計画の23.5円→20円(前期は20円)に減額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.6％減の30.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.4％→8.6％に悪化した。



