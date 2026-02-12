ゆうちゃみ、アインシュタイン稲田からフラれる 河井はゆうちゃみにフラれる「ごめんなさい。タイプじゃないです」
タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・アインシュタイン（稲田直樹、河井ゆずる）が12日、都内で行われた『REANIMAL』完成披露会に参加した。
【写真】真剣な表情でゲームするゆうちゃみ
ゆうちゃみはスタイル際立つワンピースで登場。稲田は真っ赤なジャケット、河井はおしゃれな赤いニットと統一感あるコーディネートで登場した。
ホラーゲームの発表会。2人用のゲームでプレイをすることになったのは、ゆうちゃみと稲田の2人だった。感想を求められると稲田は「ホラーの要素もあって、2人で協力する。男女でやると吊り橋効果もあるのかな」としながら「ちょっと、ゆうちゃみさんが僕を見る目が変わって気まずいです。すみませんが、タイプではないです」とゆうちゃみを振った。まさかの展開にゆうちゃみは「ないわ！なんで勝手に振られているの！」」とボヤいていた。
MCから「ギャル好き」と紹介されると河井は「ケンコバ（ケンドーコバヤシ）さんと大阪で長いことラジオをやらせていただいていたんですけど、コバさんが『お前はギャルが好きやな』と言われて。それがWikipediaに載っているだけ」とギャル好きを否定。それでも、先手を打ったゆうちゃみが「ごめんなさい。タイプじゃないです」と振って、河井は「俺は何も言うてへん。なんで振られなアカンの」と嘆いていた。
【写真】真剣な表情でゲームするゆうちゃみ
ゆうちゃみはスタイル際立つワンピースで登場。稲田は真っ赤なジャケット、河井はおしゃれな赤いニットと統一感あるコーディネートで登場した。
ホラーゲームの発表会。2人用のゲームでプレイをすることになったのは、ゆうちゃみと稲田の2人だった。感想を求められると稲田は「ホラーの要素もあって、2人で協力する。男女でやると吊り橋効果もあるのかな」としながら「ちょっと、ゆうちゃみさんが僕を見る目が変わって気まずいです。すみませんが、タイプではないです」とゆうちゃみを振った。まさかの展開にゆうちゃみは「ないわ！なんで勝手に振られているの！」」とボヤいていた。