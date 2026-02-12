三田寛子、亡き義父母の結婚記念日を思い出の写真で祝福…かつて夫・中村芝翫が語っていた”梨園の妻”として信頼

女優の三田寛子が2月11日、《今日は中村の両親の結婚記念日です》のタイトルで、自身のInstagramを更新した。

さらに三田は、《金婚式を一族で盛大にお祝いしたのがついこの前のようです。新婚時代に私たち夫婦と共に旅行をして下さいました その時のスナップです 私がどうしてもチンパンジーを抱っこしたいと言ったら父母が付き合ってくれました 四人だけで旅した唯一の旅行でこんなにお側で何日間も共に過ごせた事は貴重な思い出です》と綴り、義父母の間に座り、チンパンジーを抱く三田の写真を添えた。

「夫で歌舞伎俳優の八代目中村芝翫さんと三田さんの長男、四代目中村橋之助さんが2025年11月に元乃木坂46の能條愛未さんとの婚約を発表しました。今年5月に結婚披露宴が予定されています。そうした慶事があることから、今回の投稿につながったのではないでしょうか。

2月11日に出演したラジオ番組『パンサー向井の＃ふらっと』（TBS）で三田さんは自身の結婚式を振り返り、準備の大変さで母親から『こんなに大変な思いするんだから、絶対に離婚しないでね』と言われたと語っていました」（芸能記者）

これまで何度か芝翫の「女性問題」が芸能マスコミを賑わせ、「離婚危機」が囁かれた夫婦だが、芝翫はかつて本誌のインタビューで、三田との出会いや梨園の妻となった感謝を語っていた。

「芝翫さんと三田さんが結婚したのは1991年です。芝翫さんが出演した映画『ダウンタウンヒーローズ』（1988年）でメガホンをとった山田洋次監督が、『男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日』（1988年）の撮影中、『撮影現場に遊びにおいで』と芝翫さんに声をかけ、同作に出演中だった三田さんと意気投合、付き合いが始まったということです。芝翫さんは、三田さんが梨園の妻になることに『後援会の皆様とのお付き合い、弟子の面倒のほか、襲名公演ともなれば一大事業ですが、（三田から）不安などの相談を受けたことはありません』と語っていました。三田さんに対する信頼と感謝が伝わってきました」（取材した記者）

今年、芝翫、三田夫妻は結婚35年の「珊瑚婚式」を迎える。