2月11日、元AKB48メンバーで女優の前田敦子が、自身のInstagramを更新。6歳の息子とのユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのツーショットを披露し、ファンから歓声があがっている。

前田は《全力推し活日記 息子と呪術廻戦の推し活で ずっと行きたかったユニバーサル・スタジオ・ジャパン―！私のインスタ写真いつも全力で撮ってくれる息子の後ろ姿をヘアメイクさんが激写してくれてて、息子本人の希望で載せちゃう 2人でハマってるから推し活時間楽しいよ》などと投稿。

息子が片膝立ちの姿勢で前田をスマホで撮影する後ろ姿のツーショットや、息子が撮影した自身のショットなどを公開した。

息子のスマホを構える姿勢がなかなか堂に入っていることもあり、コメント欄にはファンから

《あっちゃん、息子さんがこんなに大きくなったなんて信じられません（笑）。息子さんは写真が本当に上手ですね。》

《親子の絆は絶大ですね 息子さんの大活躍お見事です》

《もー親子で推し活なんて幸せすぎるじゃん！どの写真も素敵すぎるー！天才！息子くん大きくなったね》

などと息子の活躍を称賛する声が相次いでいる。

前田といえば、AKB48の “絶対的センター” として一時代を築いた存在だ。芸能記者が言う。

「2005年に『AKB48 オープニングメンバーオーディション』に合格して芸能界入りし、2009年の第1回選抜総選挙で1位、第2回では2位、第3回で再び1位を獲得しました。グループの象徴として、人気を牽引してきました」

2012年にグループ卒業後は、女優として活躍の場を広げた。2018年7月に俳優の勝地涼と結婚し、2019年3月に長男を出産したが、2021年に離婚を発表。現在はシングルマザーとして、子育てをしながら映画や舞台、CMなど多方面で活動している。

そして、2月13日には、14年ぶりに写真集『Beste』が発売されることも話題になっている。前田の写真集発売は、2012年のAKB48卒業記念フォトブック『あっちゃん』以来。長い沈黙を破っての新作だ。前田は今作を「これが最後」と語っており、注目度が日に日に増している。

「これまでに公開された先行カットではランジェリー姿も見せており、前田さんの持つ “清純派” のイメージを覆すような色気が漂っています。今回のテーマである『大人の恋』を、34歳になった前田さんはみごとに体現しています」（同前）

かつての “絶対的センター” は、現在はママとして、また大人の女性として輝きを放っている。