ミラノ・コルティナ五輪ショートトラックの転倒を巡り、韓国人ファンが米国選手のSNSに「誹謗」とみられる書き込みを行った。韓国メディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年2月11日に報じた。

米国選手の転倒に巻き込まれ韓国選手も転倒

韓国国内で大きな話題となったのは、10日に行われたショートトラック2000メートル混合リレー準決勝だ。

第2組に韓国、米国、カナダ、ベルギーが出場し、優勝候補に挙げられた韓国は3位、米国は4位に終わり、ともに決勝進出を逃した。

レースでは、韓国代表キム・ギルリが、米国代表コリーヌ・スタダードの転倒に巻き込まれて転倒。すぐにレースを再開するも、この転倒が響き後れを取った。

スポーツ紙の報道によると、韓国チームは抗議したものの、結果は変わらず。決勝を逃した韓国は順位決定戦に回り6位となった。

ショートトラックは韓国で人気があり、今大会は優勝候補とされていただけに、国内ファンの怒りは、キムの転倒の「原因」となったスタダードに向けられた。

「スポーツ朝鮮」によると、スタダードのインスタグラムに、韓国人とみられるファンから「誹謗」コメントが殺到したという。

このような状況を踏まえ、「スポーツ朝鮮」は「『韓国にひざまずいて謝れ』米国選手への無礼な非難」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「韓国ファンの無礼な行動が米国ショートトラック選手を苦しめている」とし、こう続けた。

「嘔吐絵文字など無礼な行為が選手のSNSに殺到」

「衝突当事者であるスタダードへの非難世論が高まっている。キム・ギルリと衝突し韓国が決勝進出を逃したのは残念なことだが、韓国ファンから『韓国にひざまずいて謝れ』『一人で転んでけがしろ』などの過剰な非難や、嘔吐絵文字など無礼な投稿が選手のSNSに殺到した。スタダードは耐えきれず、現在はコメント欄を閉鎖する事態に至った」

スタダードは11日にインスタグラムのストーリーを更新し、自身のパフォーマンスを謝罪した上で、しばらくの間、インスタグラムを休止することを明かした。現在、インスタグラムのコメント欄は閉鎖されている。

「スポーツ朝鮮」によると、キム・ギルリはレース後、「やむを得ない状況なので、当然理解する。ショートトラックは、アクシデントが非常に多い競技なので、今回の件も十分あり得る状況だと思う。私も経験したが、1度や2度ではない。こうした状況にはただ慣れている」と語ったという。

決勝は地元イタリアが金メダルを獲得し、カナダが銀メダル、ベルギーが銅メダルを獲得した。