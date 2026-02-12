フィギュアスケート男子SP

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が扮した人気映画のキャラクターさながらの衣装が、現地ファンの話題を集めている。

21歳のシャイドロフは、人気SF映画「DUNE/デューン 砂の惑星」のサウンドトラックに乗せて、巧みな演技を披露。92.94点を叩き出し、5位につけた。観客はその装いにも注目。ティモシー・シャラメが演じる同映画の主人公ポール・アトレイデスにそっくりの黒の衣装に、劇中同様の長髪をたなびかせて踊る姿が話題を呼んでいた。

米メディア「ヤフースポーツ」の公式Xは、「カザフスタンのミハイル・シャイドロフは、映画『デューン砂の惑星』をイメージした衣装を身にまとい、劇中のメインサウンドトラックに乗せて男子ショートプログラムを演技した」として、劇中の一場面との比較画像を公開すると、現地ファンからもコメントが相次いだ。

「五輪の衣装デザイン賞があるなら、オスカー像は間違いなく彼の手に」

「本当に素晴らしい！ フィギュアスケートの創造性はますます高まっている」

「彼は勝ったの？ 彼に金メダルをあげて!!!!」

「美しく、素敵なアイディアだ」

「そうね、彼は俳優ととっても似ている……よく選んだわ!!」

「かっこいい！ ヘアスタイルと衣装が完璧！」

「もう映画じゃん」

男子フリーは13日（同14日）に行われる。



