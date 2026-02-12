2月17日から広島県で開催されるBalcom BMW CUPに臨む

日本サッカー協会（JFA）は2月12日、広島県広島市で2月17日から23日にかけて開催される「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に臨むU-17日本代表メンバー19人を発表した。

今回のチームは、かつて横浜FCなどでプレーし、現在は日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフを務める小野信義監督が指揮を執る。2月17日からトレーニングを開始し、19日には広島文化学園大学とのトレーニングマッチを実施。その後、20日にU-17タジキスタン代表、22日に広島県高校選抜、23日にサンフレッチェ広島F.Cユースと対戦するスケジュールとなっている。

選出されたメンバーには、Jクラブの下部組織を中心に、高体連からも3選手が名を連ねた。なかでも注目は、鹿島アントラーズに所属するDF元砂晏翔仁ウデンバだ。2009年生まれの16歳ながら、192センチ、82キロという恵まれた体格を持つ大型ディフェンダーとして期待がかかる。

また、FC東京のMF北原模やセレッソ大阪U-18のDFエゼモクェチメヅェ海など、各クラブの育成組織で研鑽を積む逸材たちが集結。高体連からは修徳高のMF舘美駿、尚志高のMF星宗介、昌平高のFW立野京弥が選出されており、所属の垣根を越えた若き才能たちの融合に注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）