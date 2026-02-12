韓国国家情報院が北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の娘ジュエ氏について、後継内定段階と判断されると国会に報告した。

国家情報院は12日の国会情報委員会の非公開全体会議でこのように報告したと情報委与野党幹事である「共に民主党」の朴善源（パク・ソンウォン）議員と「国民の力」の李成権（イ・ソングォン）議員が会見で明らかにした。

李議員は、「国家情報院は金ジュエが建軍節行事、錦繍山（クムスサン）太陽宮殿参拝などで存在感が目立つようになる中で一部施策に意見を出す状況もとらえられるなど現在後継内定段階に入ったと判断すると報告した」と伝えた。

その上で国家情報院が今回の北朝鮮の第9回党大会の付帯行事への金ジュエの参加有無、儀典水準、象徴語と実名使用、そして党規約上の後継示唆兆候などを集中点検する計画だと説明した。

李議員は「金ジュエの地位に対する議員の質疑があったが、以前の情報委報告で国家情報院が使用した概念規定と比べきょうの説明で少し進展した内容があった。過去金ジュエに対しては『後継者授業』と表現したが、きょうは特異にも『後継内定段階』とした」と説明した。

与党幹事の朴議員も「（金正恩は）後継構図を徐々に露出してきた。昨年末からは儀典序列2位としての位置付けを印象付けている」と説明した。続けて「現場に直接出かけて問題点を聞いて解消し、施策を執行する意見を陳述するなど積極的に役割が強化された点から現在内定段階に入ったと判断する。この後継内定段階は国家情報院が分析と判断をしたもの」と述べた。

金委員長は先月、新年を迎えてジュエ氏とともに北朝鮮の「最高聖地」である錦繍山太陽宮殿を訪れた。公開された写真でジュエ氏は参拝行列の最前列真ん中に立った。これに対し後継構図と関連したシグナルという解釈が出ている中で、これに対する内外の反応を探ろうとする意図もあるように見えた。錦繍山太陽宮殿は歴代指導者の金日成（キム・イルソン）主席と金正日（キム・ジョンイル）国防委員長の遺体が安置された場所で、北朝鮮体制の正統性を象徴する場所だ。