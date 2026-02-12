スポニチ

　日本モーターボート競走会は12日、SG第61回ボートレースクラシック（3月24〜29日、蒲郡）に笠原亮（46＝静岡）が繰り上がりで出場すると発表した。G1第71回東海地区選手権で新田雄史が優勝したため。