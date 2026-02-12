ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【蒲郡ボート SGボートレースクラシック 3.24開幕】笠原亮が繰り上… 【蒲郡ボート SGボートレースクラシック 3.24開幕】笠原亮が繰り上がり出場 【蒲郡ボート SGボートレースクラシック 3.24開幕】笠原亮が繰り上がり出場 2026年2月12日 16時28分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 日本モーターボート競走会は12日、SG第61回ボートレースクラシック（3月24〜29日、蒲郡）に笠原亮（46＝静岡）が繰り上がりで出場すると発表した。G1第71回東海地区選手権で新田雄史が優勝したため。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【ボートレース 女神にキュン】植竹玲奈 涙の数だけ強く… 舟券絡み増えて水神祭近し 【若松ボート G1全日本覇者決定戦 15日開幕】定松勇樹 G1連続Vの絶好調男 「今年は勝負の年」 【下関ボート ミッドナイトボートレース 3日目】11Rは福田宗平 S力フル活用で主導権譲らない 【多摩川ボート G1関東地区選手権】砂長知輝 イン速攻でG1初優出優勝 クラシックでSG初出場