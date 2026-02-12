フリーアナウンサー宮根誠司（62）が12日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）が9月末で放送を終了すると、この日の番組内で正式発表した。

同番組は06年7月に関西ローカル番組として放送開始。07年秋には全国ネット放送となった。宮根の歯に衣（きぬ）着せぬトークが話題となり、高視聴率をたたき出す人気番組に。宮根はたちまち全国区の“昼の顔”となった。

今年で番組は放送20年。宮根はこれまで何度も勇退を考えたといい、そのたびに慰留されたことを明かした。「まだ元気なうちにもう一度、局アナの1年目のような気持ちに戻って、がむしゃらに仕事に取り組む、自分を見直すという期間はこれが最後になるんじゃないかなと思って、お話しをさせていただきました」。節目を機に、番組から羽ばたく決意をした。

発表全文は以下の通り。

重大発表というほど大したものではございませんが、実は『ミヤネ屋』、この3月で放送5000回迎えることになりました。そしてこの7月で、20年を迎えることになりました。まずは、どこのどいつか分からないやつが司会やっているこの『ミヤネ屋』という番組。視聴者の皆さん、20年もご視聴いただき、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。そしてスポンサーの皆さまも大変長い間、ご支援いだいたきまして、ありがとうございました。

実はこの9月の末をもって、私、この『ミヤネ』屋を卒業させていただく運びになりました。そのご報告でございます。

本当に皆さんに感謝しかございません。フリーアナウンサーになったからには、番組の終わりというのはいつか来ると覚悟しています。何度か『ミヤネ屋』を卒業しようと考えたこともございますが、そのたびに読売テレビはじめ、各所の皆さまにありがたいことに慰留していただき、この20年まで続けることができました。本当に幸せ者です。ありがとうございます。

考えますと、私、局アナ時代から含めて26歳から37年、63歳になる年までずっと、月曜日から金曜日までの帯番組をやらせていただいたという、自分でも信じられないくらい恵まれた環境で、テレビに携わらせていただきました。

今回なんですけど、今回もありがたいことに読売テレビの皆さん、日本テレビ系列の皆さん、スポンサーの方々に、もうちょっと頑張ったらどうかと慰留もしていただいたんですけども、まだ元気なうちにもう一度、局アナの1年目のような気持ちに戻って、がむしゃらに仕事に取り組む、自分を見直すという期間はこれが最後になるんじゃないかなと思って、お話しをさせていただきました。そこで読売テレビさんをはじめ、関係者の皆さんにお話をしたところ、最後は快く送り出していただくということになりまして、9月をもって卒業させていただくことになりました。ありがとうございます。

今日はコメンテーターの方は3人ですけど、大変多くのコメンテーターの方に私の知らない知識、見聞を広げていただきました。本当にありがとうございました。

今日はカメラの向こうにたくさんスタッフの方がいらっしゃいますけども、私は誇れる司会者では全くありませんが、誇れるとしたらスタッフの皆さんで、ゼロから立ち上げて、まあ斬新な、挑戦的な企画をいっぱい作ってくれました。私は付いていくのがやっとだったんですが、それがいつしか『ミヤネ屋』だけしかできない名物コーナーがたくさんたくさん生まれたのは、私にとってはとっても貴重な時間でした。

もう一つ言うと、私のキャラではないんですけど、スタッフの皆さんとはプライベートでもしょっちゅうご飯を食べに行き、お酒を飲みに行き、カラオケでバカ騒ぎをし、旅行に行き、ゴルフをやり…本当家族のように優しく接して下さいまして、一度ももめたこともなかったな。楽しくできた20年、それが一番の僕の幸せな時間、財産だったかなと考えております。このスタッフなら、この後もきっともっと凄い番組を作ってくれると思いますので、今後ともよろしくお願いします。

ただ9月末までありますので、まだ半年、頑張っていきたいと思いますので、『ミヤネ屋』、よろしくお願いします。それから、ひょっとしたら、“やめたのやめた”という可能性もありますので、その時はまたご報告させていただきます。

◇宮根 誠司（みやね・せいじ）1963年（昭38）4月27日生まれ、島根県出身の62歳。関大卒業後、87年に大阪・朝日放送に入社。同局朝の情報番組「おはよう朝日です」（関西ローカル）などの司会を経て04年4月にフリーに転向。現在は「ミヤネ屋」やフジテレビ「Mr.サンデー」などで司会を務める。1メートル73。血液型B。