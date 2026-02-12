ゆうちゃみ＆アインシュタイン稲田、2人でゲーム プレイできなかった河井へ作戦聞く「ちょっとでも参加している感じに」
タレント・ゆうちゃみ、お笑いコンビ・アインシュタイン（稲田直樹、河井ゆずる）が12日、都内で行われた『REANIMAL』完成披露会に参加した。
【全身ショット】スタイル良すぎ！深紅のワンピースで登場したゆうちゃみ
ゆうちゃみはスタイル際立つワンピースで登場。稲田は真っ赤なジャケット、河井はおしゃれな赤いニットと統一感あるコーディネートで登場した。
ホラーゲームの発表会。2人用のゲームでプレイをすることになったのは、ゆうちゃみと稲田の2人。佳境に差し掛かり、次の方針をどうするか2人は相談したが、稲田は「やってないから言わせてあげて。作戦、どうしたい？ちょっとでも参加している感じに」とにやり。まるで、某国民的アニメのいじめっ子＆お金持ちの子といじめられっ子のような縮図に会場には笑いが広がった。“司令塔”という役割が与えられていたが、感想を問われると河井は「ひとえにやってみたかったです」とこぼしていた。
【全身ショット】スタイル良すぎ！深紅のワンピースで登場したゆうちゃみ
ゆうちゃみはスタイル際立つワンピースで登場。稲田は真っ赤なジャケット、河井はおしゃれな赤いニットと統一感あるコーディネートで登場した。
ホラーゲームの発表会。2人用のゲームでプレイをすることになったのは、ゆうちゃみと稲田の2人。佳境に差し掛かり、次の方針をどうするか2人は相談したが、稲田は「やってないから言わせてあげて。作戦、どうしたい？ちょっとでも参加している感じに」とにやり。まるで、某国民的アニメのいじめっ子＆お金持ちの子といじめられっ子のような縮図に会場には笑いが広がった。“司令塔”という役割が与えられていたが、感想を問われると河井は「ひとえにやってみたかったです」とこぼしていた。