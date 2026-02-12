12日（木）午後2時半に、気象庁から早期天候情報が発表されました。

【写真を見る】東海～北海道が真っ赤に “10年に1度”の高温予想 愛知ではダムの貯水率4.2％まで低下 最新1か月予報でも高温･カラカラ傾向 どうなる水不足 気象庁

この情報は、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量となる可能性が、いつもより高まっているときに、６日前までに注意を呼びかける情報です。

今回は「高温」で、5日間の平均気温が「かなり高い」確率が30%以上と見込まれています。先日まで寒波が襲来するなど真冬並みの寒さが続きましたが、一気に暖かい空気に包まれ春を感じる陽気になる所もある見込みです。

東海～北海道 「かなり高温」

〇早期天候情報「かなり高温（5日間平均気温の基準平年差）」

北海道 2月19日頃～（＋2.9℃以上）※15日頃と19日頃～かなり高くなる見込み

東北 2月20日頃～（＋2.4℃以上）※15日頃と19日頃～かなり高くなる見込み

関東甲信2月20日頃～（＋2.6℃以上）※20日頃～かなり高くなる見込み

北陸 2月20日頃～（＋2.5℃以上）※20日頃～かなり高くなる可能性

東海 2月21日頃～（＋2.5℃以上）※21日頃～かなり高くなる可能性

この時期気温が高くなると、雪が多く残っている地域では雪崩が発生しやすくなりいます。雪崩や屋根からの落雪に注意が必要です。



また、農作物の管理にも注意してください。

全国の週間予報 今週から高温傾向

各地で、19、20、21日頃から高温となっていますが、これは6日先までにお伝えする情報ですので、その前の期間は入っていません。



10日間予報を見ると、今週から気温は高温傾向ですので、その前から注意は必要です。

寒暖の差も大きくなりますので、体調の管理にお気を付けください。

また同日、最新の1か月予報も発表されています。その後の3月13日までの平均気温も、平年より高くなる所が多くなる見込みです。

深刻な水不足… この先の降水量は？

また、西日本から東日本の太平洋側を中心に、降水量も少ない傾向が続きます。

これまでの少雨傾向で、渇水になっているダムもあり、水不足がさらに深刻化することも考えられます。

こちらは、愛知県新城市の宇連ダムです。

宇連ダムは、2月12日時点で貯水率が4.2％まで低下。「豊川用水」では、節水率が農業・工業用水で40％、水道用水20％になり、段階的に引き上げられています。

今後も、まとまった雨は期待できず安心材料がありません。引き続き、節水を心掛けてください。