コクヨは、学生のまなびを支える“まなびかた”のブランド「Campus」から、春の新学期で忙しい学生をサポートする、文具×メソッドの“まなびレシピ”の中でも、スキマ時間を有効活用する「ちょこ勉」を中心とした8種類44品番を2月17日から発売する。

キャンパスブランドは昨年9月にノートブランドから“まなびかた”のブランドへと刷新した。文具を用いた“まなびかた”のヒントやアイデア“まなびレシピ”を提案し、モノとコト両面で学生のまなびをサポートすることを目指している。今回、進級や進学で勉強への不安もありながら、やることが多く忙しい学生に向け、気軽に勉強習慣を身につけられる“まなびかた”の提案として「ちょこ勉」をテーマとしたアイテムを中心に発売する。

「ちょこ勉」はスキマ時間を有効活用する勉強法。小さなサイズのバインダーやノートを活用することで、通学時間などのちょっとした時間に復習や暗記ができる。新学期は、生活リズムや勉強習慣が定まりづらく、忙しい時期。だからこそ、しっかりと時間を取って勉強をする「ガチ勉」ではなく、まずはスキマ時間を活用し、少しずつ勉強を習慣化させる「ちょこ勉」を試せる文具をラインアップしている。



左から：「キャンパス ソフトリングノートA6サイズ」「キャンパス ソフトリングノートA7変形サイズ」（使用イメージ）

「キャンパス ソフトリングノートA6サイズ」「キャンパス ソフトリングノートA7変形サイズ」は、書くことに集中したい派におすすめのミニサイズのソフトリングノート。ソフトリングノートはコクヨ独自のやわらかリングを採用したリングノートで、手に当たっても気にならないことが特長となっている。A6サイズとA7変形サイズがラインアップされている。カバンのポケットや衣類のポケットに入るサイズで、ちょっとした復習などに使える。カラーはそれぞれブラック、グリーン、グレー、パープルとなっている。



「キャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート」（使用イメージ）

「キャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート」は、コンパクトにまとめて見返したい派におすすめのポケットノート。横幅がセミB5のおよそ半分になっており、セミB5 ート1ページを見開きページへコンパクトにすることができ、まとめやすく見返しやすくなっている。また、硬くて丈夫なラミネート加工の表紙を採用しており、カバンやポケットの中に入れても安心だとか。立ったままでの書き込みもしやすくなっている。カラーはブラック、グリーン、グレー、パープルをラインアップしている。



左から：「キャンパス ノートのように使えるバインダー A6サイズ」「キャンパス ノートのように使えるバインダー A7変形サイズ」（使用イメージ）

「キャンパス ノートのように使えるバインダー A6サイズ」「キャンパス ノートのように使えるバインダー A7変形サイズ」は、1冊をカスタマイズしたい派におすすめのミニバインダー。開け閉めがしやすいとじ具と360度折り返せる薄くてスリムな仕様が特長となっている。A6サイズ、A7変形サイズをラインアップしており、カバンのポケットや胸ポケットからサッと取り出して学習することができる。TODO管理ができる罫線や、暗記学習に特化した罫線、そして使い勝手の良い無地のリフィルなど、バインダーだけでなく、中紙も拡充され、様々な学習を1冊で完結させることができるようになった。バインダーの表紙カラーはブラック、グリーン、グレーの3色になっている。

ポケットノートとソフトリングノートはブラック、グリーン、グレー、パープルの4色。バインダーとペンケースはブラック、グリーン、グレーの3色展開となっている。

［小売価格］

「ちょこ勉」商品

キャンパス ノートのように使えるバインダー：A6サイズ 480円／A7変形サイズ 420円

キャンパス ルーズリーフ・キャンパス 暗記がはかどるルーズリーフ A6サイズ：310円

キャンパス 優先順位が分かるTODOルーズリーフ A6サイズ：200円

キャンパス 多目的に使えるルーズリーフ（無地）：A6サイズ 200円／A7変形サイズ 180円

キャンパス スキマ時間で勉強できるポケットノート：380円

キャンパス ソフトリングノート：A6サイズ 280円／A7変形サイズ 260円

キャンパス ノートのように開くペンケース：1700円

限定キャンパス 濃く軽く書けるゲルインクボールペン：220円

「ベース文具」商品

キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム（黒）

平行四辺形 M：150円／M1P：150円／M3P：450円／S：100円／S2P：200円／S5P：500円

長方形 M：140円／M1P：140円／M3P：420円／S：90円／S2P：180円／S5P：450円

限定キャンパス 六角グリップで持ちやすいシャープペンシル：700円

（すべて税別）

［発売日］2月17日（火）

コクヨ＝https://www.kokuyo.com