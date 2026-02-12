アインシュタイン稲田、ホラーゲームのイベントに“顔採用”？ 河井がイジる「コイツでいただいた」
タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・アインシュタイン（稲田直樹、河井ゆずる）が12日、都内で行われた『REANIMAL』完成披露会に参加した。
【写真】真剣にゲームするゆうちゃみ&稲田直樹&河井ゆずる
ゆうちゃみはスタイル際立つワンピースで登場。稲田は真っ赤なジャケット、河井はおしゃれな赤いニットと統一感あるコーディネートで登場した。
ホラーゲームの発表会。MCから「ぴったり」と呼び込まれると、河井は「我々、ゲームの番組もやらせていただいている。このお仕事をいただいた時は、それもご縁かと思った。マネージャーに『どういう系のゲームですか？』と聞いたら『ホラーゲームです』と言われた。コイツでいただいたのか、と。ありがとうございます」とインパクト強めの稲田の顔をイジりながらあいさつ。稲田はもじもじすると、河井は「照れてる場合ちゃう」とツッコまれた。
ゆうちゃみも、ゲーム画面から次の展開を予想する大喜利で「めっちゃ稲田さんが出てくる」と答えるなど、稲田の顔で爆笑を何度も発生していた。
