タレントの東原亜希（43）が、タレントで実業家の紗栄子（39）のYouTubeチャンネルに出演。近況を語り合った。

動画では仲良し3人組の東原、紗栄子、お笑い芸人レイザーラモンHGの妻で、実業家でもあるタレントの住谷杏奈が近況をトーク。最近のビッグニュースを聞かれると、東原は「ファンクラブに入った！HANAの」と明かし、紗栄子と住谷を「意外過ぎる」「他人に興味があったんだ」と驚かせた。

何が刺さったのかと聞かれると「やっぱオーディション見ちゃったから」とし「娘なんだよ、もう娘目線なのよ。若い、子供と同世代ぐらいの子たちが頑張ってる感じと、あの若いエネルギー」とグループの魅力を熱弁。「もう課金は任せて！みたいな。輝いてちょうだい！みたいな」と“親目線”で推していることを説明した。

さらに、ファンクラブ特典のライブの先行申し込みで、全公演に応募するも全落選したと語ると、紗栄子は「そんなのコネでいくらでもやってきたでしょ！？」とツッコミ。東原は「そういうのはいいんです」と一ファンとして正攻法でチケット入手に挑んでいることを明かし「全落ちです。2次も全落ちです。でもそれでいいんですよ。こんなに人気あるんだっていう。お金だけ払いたい」と熱弁。「後援会？タニマチ？」と自身の立場を分析した。

東原は08年1月に日本代表男子前監督でシドニー五輪柔道100キロ超級金メダリストの井上康生氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産し、4人の子供を育てている。