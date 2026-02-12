ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子は１２日、フォルティウスの選手で構成する日本代表が初戦でスウェーデンに敗れて黒星スタートとなった。

第９エンドで４−８とされたところで「コンシード」で試合を終了した。

カーリングでは、最終エンドまでいかないうちに突然試合が終わることがある。「コンシード（ｃｏｎｃｅｄｅ＝譲歩するの意）」といい、終盤で大差をつけられて逆転が困難と判断される場合に、相手の勝ちを認め、敬意をこめて握手を求めて試合を終わらせる意思表示のことだ。

元日本代表の市川美余さんは「ギブアップだと『参った！』と負けを認めるような感覚ですが、コンシードは『きょうは調子が上がらないし、相手が私たちよりうまかったから、きょうは終わりにしよう。これ以上やっても勝てないし、相手の勝ちを認める』という感じです」と話す。

カーリングのルールブックの最初には以下の「カーリング精神」が記されている。

「カーラーは勝つためにプレーしますが、決して相手を見くだしたりしません。（中略）不当に勝つのであればむしろ負けを選びます。カーラーはゲームの規則を破ったり、その伝統を決して軽視したりしません。不注意にもこれが行われていると気がついた場合、その違反を真っ先に申し出ます。（中略）ゲームの精神は立派なスポーツマンシップ、思いやりの気持ち、そして尊敬すべき行為を求めています」（日本協会競技規則より）

選手たちは競技を始めた幼いころから、フェアプレーの大事さを教え込まれる。

カーリングにも「審判」はいるが、試合中は基本的に介入せず、ルールの運用などは選手同士の話し合いで解決する。それがカーリング精神だ。どちらのストーンが中心に近いか、両チーム間で判断できないような時、大きな大会では計測のため、審判を呼ぶことが出来る。（デジタル編集部）