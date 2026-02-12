開催まで間近に迫った熊本城マラソン。フルマラソン男子に出場する優勝候補3人が、今年のレースにかける思いを語りました。※放送：2026年2月11日

【写真を見る】阿部「2連覇」 古川「王座奪還」 加藤「姉弟優勝」 優勝狙う3選手の横顔【熊本城マラソン2026】

今年も狙う「一番星」

1月24日、まだ人けの少ない朝に練習していたのは、東京大学大学院出身、阿部飛雄馬選手です。

父親が高校球児だったこともあり、マンガ『巨人の星』の主人公、「星 飛雄馬」から名付けられたといいます。

阿部選手は去年が熊本城マラソン初出場でした。先頭をキープしたまま、終盤で勝負を仕掛けます。

自己ベストを3分半近く更新し、見事、初優勝を達成しました。

東京大学大学院出身 阿部飛雄馬選手（29）「フルマラソンでラストあんなに動かせた経験があまりなくて、去年に関しては本当に最後の最後まで競って、いい意味で競り合いながら走れていたので。疲れながらも、自分の限界を超えて動かしきれた」

2連覇の期待がかかる阿部選手。そのコンディションは？

阿部選手「去年と同等かそれ以上に準備を徹底してやってきた。熊本城マラソンには去年と同じくらい万全に臨める」

しかし、阿部選手には警戒する相手がいます。

阿部選手「レースを支配するというか、主導権を握ってくる選手。古川さんがどう出るか、どういう展開でくるか…」

同じく東京大学大学院出身で、熊本城マラソンで歴代最多、4回の優勝を誇る古川大晃選手（30）です。

追い 追われ “愉快なライバル”

二人は大学院時代から競い合ってきました。

古川選手にとって去年は5回目の優勝、さらに3連覇がかかったレースでしたが…。

東京大学大学院出身 古川大晃選手（30）「絶対に負けたくない3連覇をかけたレースで負けてしまって本当に悔しい。横綱相撲で引っ張り切って勝ちたかったが、他の人たちの力が予想よりも上で、特に阿部選手がすごかった」

互いに名前をあげて意識しあう関係。古川選手に阿部選手の印象を尋ねると?

古川選手（30）「愉快なライバル。盛岡のシティマラソン（去年10月）で一緒に戦って、僕が勝ちましたけれどその後一緒に観光するなど仲良くしてくれて、だからこそ良きライバルに負けられない」

去年の熊本城マラソン以降、ベストタイムを2分以上縮めた古川選手が3戦3勝と、好調です。

狙うは「姉弟優勝」

初優勝を狙うべく練習に励むのは、去年5位の加藤純平選手（27）です。

熊本城マラソンには過去3回出場し、毎回上位に食い込んでいます。2023年、2024年は3位。去年は一時、先頭に立つ場面もありました。

しかし…。

九州学院出身 加藤純平選手（27）「自分のリズムを崩さず走ったら先頭に出てしまって、結局そのあとずるずる落ちて行って、自分の弱さが出た。ゴール後に悔し泣きをした」

その悔しさを忘れないため、玄関には去年のナンバーカードを貼り、自らを奮い立たせます。

そんな中、九州学院時代の恩師・禿（かむろ）監督から誘われ、去年から母校で練習を始めました。

九州学院 禿雄進監督「刺激をもらう意味で、高校生と一緒に走る。いい方向に行っていると思う」

加藤選手「学生たちが泥臭くやっているのを見て、『自分もやらないとな』という意識になる。5000mで大学時代の個人ベスト記録に10秒くらい遅れる形にはなるけれど戻ってきた」

加藤選手にはフルマラソン女子の部4連覇中の姉・加藤みちる選手（30）がいて、大会史上初の姉弟優勝にも期待がかかります。

三者三様 熾烈な争いの行方は…

阿部選手の2連覇か。古川選手の王座奪還か。はたまた、加藤選手が4年目にして雪辱を果たすか。

阿部選手「もともと全く熊本に縁もゆかりもないけれど、今年はホームだと思って皆さんに応援してもらえる走りが出来たらいい。その中で2連覇を達成出来たら」

古川選手「冷静に集団を利用しながら、とにかく絶対に勝つ、それだけです」

加藤選手「姉からも毎年『姉弟優勝しよう』と言われる。本当に、今年こそは姉弟優勝出来たらと思う」

熊本城マラソンは、2月15日号砲です。