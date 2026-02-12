米イーライリリーの肥満症治療薬チルゼパチドの準備をする医師＝2025年4月、インド・ムンバイ/Almaas Masood/Reuter

ムンバイ（CNN）インドの商都ムンバイにあるシバジ公園では、毎朝多くの市民がパワーウォーキングに励む。スマートウォッチで歩数を確認しつつ、近くの屋台で揚げ物のスナックやシロップたっぷりの菓子をほおばる人々もいる。健康志向と飽食が交錯するこんな場面を背景に、肥満症治療薬の発売ラッシュが訪れようとしている。

インドでは来月、デンマーク製薬大手ノボノルディスクの肥満症治療薬「オゼンピック」の主成分「セマグルチド」が特許切れを迎える。このタイミングをねらい、同国の巨大な製薬業界が競って後発薬（ジェネリック医薬品）を発売しようとしている。

アナリストらによると、インドでは価格競争によって、一部の肥満治療薬が９割値下がりする可能性もあるという。米投資銀行ジェフリーズは、同国のセマグルチド市場が10億ドル（約1550億円）規模を超えるだろうと予測する。

インド医薬品輸出促進協議会（Pharmexcil）のナミット・ジョシ会長はCNNとのインタビューで、「準備万端の態勢だ」と語った。「この薬は特許が切れた途端、爆発的に売り出されるだろう」

インドは「世界の薬局」として知られ、数十年前にはHIV（エイズウイルス）感染症の治療薬を低価格で広範囲に供給する役割を果たした。アナリストらは、世界の肥満症治療という新たな分野でも、同国が低価格の薬を供給する主力になり得るとみている。

この動きはインド国内にも変革をもたらす可能性がある。糖尿病大国のインドは、世界でも肥満症治療薬の市場が急成長している国のひとつ。英医学誌ランセットによると、同国では2050年までに肥満、過体重の成人が4億5000万人に達すると予想される。

セマグルチドは脳の満腹中枢に作用し、食欲や血糖値を抑えるホルモンに似た働きをする。これを主成分とするオゼンピックは、自己注射が可能な注入器入りの形で提供されることが多い。インドの大手医薬品メーカー各社も3月以降、同じ形で売り出す構えだ。

CNNが入手した資料によると、インドでセマグルチドの肥満症治療薬を製造しようと準備を始めているメーカーは少なくとも10社に上る。

ワンソース・スペシャルティー・ファーマは1億ドル（約155億円）を投資し、今後18〜24カ月で製造能力を5倍に強化する方針。特にセマグルチドを含む肥満症治療薬と注入器のセットに注力するという。

別のインド企業、バイオコンはCNNに、南部ベンガルール（旧名バンガロール）で1億ドル前後を投じ、国内外の市場向けに注射薬の工場を始動させたと述べた。

シッダールト・ミッタル最高経営責任者（CEO）は、27年の発売をめざし、ブラジルとカナダへの輸出を予定していると語った。

同社のライバル、ドクター・レディーズ・ラボラトリーズはロイター通信に、インドを含む87カ国で来年、セマグルチドのジェネリック医薬品を発売する計画を明らかにした。エレズ・イズラエリCEOは、このジェネリックで「数億ドル」の売り上げを見込んでいると述べた。

Pharmexcilのジョシ氏によると、インドではセマグルチドの特許が切れた後、1カ月分の平均価格が1年以内に77ドル（約1万2000円）、最終的には40ドル（約6200円）前後まで下がるとみられる。

ムンバイに住むマヘシュ・チャマディア氏（70）は、減量をほぼあきらめていた。朝4時半に起きてバドミントンを練習し、自宅にランニングマシンを設置し、スポーツジムやダイエット、ヨガも試したが、体重はすぐに戻ってしまう。糖尿病と診断されてから25年間に及んだ努力もむなしく、年を取るばかりだった。

外国で新たな注射薬が話題になっているという報道が目に留まったのは24年のことだ。

25年3月に米製薬大手イーライリリーの肥満症治療薬チルゼパチド（商品名マンジャロ）がインドで発売されると、同氏は真っ先にとびついた。

それから9カ月のうちに同氏は過去数十年で最大の10キロ減量に成功した。血糖値は糖尿病になってから初めて正常範囲内の100ミリグラム毎デシリットルまで下がった。中性脂肪も初めて減少し、活力が増して食欲は抑制されるようになった。

インドの調査会社ファーマラックによると、マンジャロの売り上げは発売後わずか6カ月の昨年9月にインドの医薬品市場で2番目に立った。イーライリリーは肥満症治療薬のヒットで株価が35％あまり上昇し、時価総額1兆ドルを突破した。

マンジャロは決して安くない。チャマディア氏は注射に毎月2万5000ルピー（約4万3000円）を費やすという。これは一般的な労働者の月給を上回る額だ。

「確かに高価だが、それほど大きな問題ではない。私の場合、インスリン注射やほかの糖尿病治療薬は減っている」と、同氏は話す。

医師らの間では薬の乱用も懸念されている。すでに一部のクリニックは、結婚式前の短期集中美容プログラムの一部として注射を宣伝し始めた。

これに対して肥満症治療の専門家は、体重管理には総合的な対策が必要で、セマグルチドはひとつの手段にすぎないと強調。運動の習慣や適正な食生活がセマグルチドの効果を高め、副作用を抑える助けにもなると訴えている。