谷まりあ、オフショル上品コーデにファン絶賛「大人っぽい」「まるでお姫様」
【モデルプレス＝2026/02/12】モデルでタレントの谷まりあのスタッフ運営Instagramが、2月11日に更新された。オフショルダー姿を公開し、注目を集めている。
【写真】30歳美人モデル「大人っぽい」美肩全開オフショルコーデ
投稿では、谷がMCを務める“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」（毎週水曜よる10時〜）の告知を行い、同番組スタジオでのオフショットを複数枚投稿。すっきりとしたデコルテラインが際立つオフショルダートップスにロングスカートを合わせた上品な装いで笑顔の姿を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「オフショル似合いすぎ」「上品で素敵」「まるでお姫様みたい」「大人っぽい」「透明感がすごい」「放送楽しみ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
