バター×苺の春限定サンド発売、2種のホイップショコラをさくさく食感のバターサブレでサンド【バターステイツ by銀のぶどう】

グレープストーンが展開するバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年2月15日から『いちごバターホイップサンド』(8個入･12個入り)を「バターステイツ by銀のぶどう」各店で販売する。

東京発のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、2021年のグランドオープン以来、累計1000万個を販売してきた。バターを極限までたっぷりと練りこんで焼き上げた代表作『バターステイツクッキー』をはじめ、様々なバタースイーツをラインアップしている。

今回は、ホワイトデーや春の贈り物にぴったりな“バター×苺”の春限定スイーツ『いちごバターホイップサンド』を販売する。

【すべての画像(全5点)を見る】バターホイップショコラ&いちごホイップショコラを交互に絞り、さくさくのバターサブレでサンドした『いちごバターホイップサンド』

◆『いちごバターホイップサンド』

とろけるバターホイップショコラと、甘酸っぱくジューシーないちごホイップショコラを交互に絞り、さくさくとした食感のバターサブレでサンドした。ミルキーなバターホイップショコラの風味と苺の甘酸っぱさが楽しめる。

【価格】

8個入:1,296円、12個入:1,944円(各税込)

【期間】

2026年2月15日〜4月下旬ごろ

【販売店】

バターステイツ by銀のぶどう 各店(西武池袋店･大丸東京店･ジェイアール名古屋タカシマヤ店)、パクとモグ 小田急町田店、ぶどうの木&鎌倉座 阿佐ヶ谷店

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合がある。

【通販情報】

･2026年2月12日10時〜受付中

公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグスイーツショップ 楽天市場店、パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

･2026年2月13日10時〜受付中

パクとモグ スイーツショップ HANEDAshopping店

※受注期間中でも、商品がなくなり次第受付を終了する。

