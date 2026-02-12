村上愛花（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/12】東京理科大学卒のモデル・村上愛花が2月11日、自身のInstagramを更新。タイツ姿の写真を公開し、話題を呼んでいる。

◆村上愛花、ミニボトム×タイツコーデ披露


村上は「雨予報だったのにとっても気持ちよく晴れた〜」とつづり、屋外を散策する様子や食卓の写真など複数枚を投稿。並木道が続く開放的なロケーションの中、白のカーディガンにスラリと長い脚が際立つ黒のショートパンツ、黒タイツを合わせ、穏やかな笑顔の自然体ショットを公開している。

◆村上愛花の投稿に反響


この投稿には「圧巻スタイル」「小顔すぎる」「透明感がすごい」「コーデおしゃれ」「笑顔に癒やされる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

