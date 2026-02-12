堀未央奈、タンクトップミニワンピ姿に絶賛の声「夏の女神みたい」「冬眠からの目覚めを待ってます」
【モデルプレス＝2026/02/12】元乃木坂46の堀未央奈が2月11日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を公開し、注目を集めている。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「夏の女神みたい」タンクトップミニワンピで抜群スタイル披露
堀は「I hope summer will come soon」「夏が好きだから冬は冬眠します」とコメントし、ベンチに腰掛ける姿を投稿。抜群のスタイルが際立つ白のタンクトップミニワンピースにサングラスを合わせた、夏を感じる装いを披露している。
この投稿には「スタイル良すぎ」「脚が美しすぎる」「透明感すごい」「夏の女神みたい」「ミニワンピ似合いすぎ」「冬眠からの目覚めを待ってます」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆堀未央奈、美ボディ際立つタンクトップミニワンピ姿公開
◆堀未央奈の投稿に反響
