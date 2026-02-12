神田うの「手もお皿も汚れない」簡単レシピに挑戦 調理過程公開に「参考になる」「試してみようかな」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】タレントの神田うのが2月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。料理の過程を公開し、反響が寄せられている。
神田は「手もお皿も汚れないというこんな簡単レシピが流れてきたので試しに作ってみたよ〜」とつづり、豚肉を使った一品の調理過程を公開。長く敷いたラップに豚肉を並べ、大葉、チーズを乗せてからラップを半分にまとめ、マヨネーズ、パン粉を両面にまぶしたものを少量の油で揚げる様子を紹介した。
神田は「少ない油で揚げるとの事でしたがちゃんとバッター液で潜らせてないからかパン粉が外れてしまった〜」と明かし、残りはオーブンで焼いたと説明。「結論！！やはり揚げ物はちゃんとマヨネーズでなくてバッター液に潜らせてからのパン粉でないと剥がれてしまって ダメだという事が分かりました〜」と伝えている。
この投稿には「参考になる」「1度試してみようかな」「応用できたら良さそう」「洗い物出ないの助かる」「サクサクで美味しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
