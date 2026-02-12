浜崎あゆみ、規格外の「玄関」公開にネット騒然「運動できる広さ凄い」「靴の数が想像以上」
【モデルプレス＝2026/02/12】歌手の浜崎あゆみが11日、自身のInstagramを更新。豪華な玄関ホールでトレーニングに励む様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】47歳歌姫「異次元の豪邸」壁一面の靴＆広大な空間での玄関運動ショット
浜崎は「ハンドスタンドへの道 18分間やり続けてやっと成功！笑」と報告し、自身のLIVE DVD＆Blu-rayのリリース記念日に合わせて挑戦したトレーニング動画を公開。シャンデリアが輝き、壁一面に靴が並んだ広大な空間でサポートを受けながら練習しており、ファンからの「もしかして、、、玄関？」というコメントには、「Yrs！玄関ホールでやってます。ようわかったね笑」（※原文ママ）と返信している。
この投稿に、ファンからは「異次元の豪邸」「靴の数が想像以上でお店のよう」「運動できる広さ凄い」「ストイックに挑戦し続ける姿が素敵」「成功おめでとうございます！努力家なところを尊敬します」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
