【アジア蹴球リサーチ】ガンバ大阪が警戒すべき浦項スティーラーズの刺客4選+1

ガンバ大阪は本日（2月12日）、敵地の浦項（ポハン）スティールヤードで行われるAFCチャンピオンズリーグ（ACL2）決勝トーナメント1回戦第1戦で、韓国の浦項スティーラーズと対戦する。

【写真】西矢健人「キ・ソンヨンはアジアのレジェンド」

ダニエル・ポヤトス前監督体制でACL2グループステージを6戦全勝の首位突破し、イェンス・ウィッシング新監督のもと決勝トーナメントに挑むG大阪。一方の浦項は昨季Kリーグ1部で12チーム中4位。ACL2はシンガポールのタンピネス・ローバースに敗れるなどし、4勝1分1敗のグループ2位でベスト16に駒を進めた。

両チームがアジアの舞台で戦うのは2012年ACLグループステージ以来で、当時は2戦どちらも浦項が勝利していた。そんな久しぶりの再戦となる浦項で警戒すべき“刺客”を、「4+1」人で紹介しよう。

キ・ソンヨン（37）

セルティック、スウォンジー・シティ、ニューカッスル・ユナイテッドなど欧州で長くプレーし、韓国代表でワールドカップ3大会などを経験したベテランMF。2020年より古巣FCソウル復帰でプレーしていたが、昨季に指揮官の構想外となり移籍を決断。夏に浦項へと加入した。FCソウル時代の2009年ACLグループステージでG大阪と対戦経験がある。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）キ・ソンヨン

かつてCSKAモスクワで本田圭佑ともチームメイトだった快速ウィンガーで、2023年より浦項でプレー。蔚山現代で2020年のACL優勝、2021年のクラブワールドカップ出場を経験した。近年のACLでは日本勢相手に活躍するケースが多く、2023年のグループステージでは浦和レッズ相手に2試合で1G1A、2024-2025のリーグステージではヴィッセル神戸相手に1ゴールを記録している。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）キム・インソン

浦項ユース出身でチーム最年長のディフェンダー。浦項で2度のリーグ優勝と5度のカップ戦優勝を経験したレジェンドだが、昨季はリーグ戦36試合出場と、38歳ながら主力として活躍を続けている。2012年のACLグループステージで当時セホーン監督が率いたG大阪と対戦経験あり。G大阪は後に松波正信監督へ交代したが、結果は浦項が2試合とも勝利した。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）シン・グァンフン

191cmの体格を誇る大型ストライカー。昨季Kリーグ1部ではチーム最多の15ゴールをマークし、年間ベストイレブン候補にも選ばれた。昨年7月のE-1選手権で韓国A代表デビューを果たし、日本戦では決定機でアクロバティックなボレーシュートを放ったが、GK大迫敬介のセーブに阻まれるシーンもあった。実父は元韓国代表DFのイ・ギヒョンで、現在は中国2部の延辺竜井で監督を務める。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）イ・ホジェ

サガン鳥栖から期限付き移籍で加入したボランチ。ヴィッセル神戸ジュニアユース、大阪桐蔭高校、明治大学を経て2022年に当時JFLのFC大阪へ加入し、以降は藤枝MYFCでもプレーした。浦項は今冬に主力ボランチのブラジル人MFオーベルダンを全北現代モータースに引き抜かれており、彼の穴を埋める新戦力として活躍を期待されている。なお、浦項でプレーする日本人選手は2009年ACL優勝を経験した岡山一成氏以来2人目だ。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）西矢健人（右から2番目）

ガンバ大阪はJ1百年構想リーグ開幕戦でセレッソ大阪との“大阪ダービー”を制したが、その勢いをACL2でも続けられるか。対戦相手の浦項スティーラーズに関するさらなる情報は、スポーツ動画配信サービス『DAZN』で確認できる。