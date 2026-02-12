

坂出市の画家・山口一郎さんが描いた「七福神お守りステッカー」の絵柄

香川県坂出市在住の画家、山口一郎さんが描いた「七福神お守りステッカー」の授与が県内の7つの寺で始まりました。1寺・1枚300円で授与します。

ステッカーを授与するのは、四国八十八カ所霊場の第71番札所・弥谷寺（三豊市）、第72番札所・曼荼羅寺（善通寺市）、第73番札所・出釋迦寺（善通寺市）、第74番札所・甲山寺（善通寺市）、第75番札所・善通寺（善通寺市）、第76番札所・金倉寺（善通寺市）、第77番札所・道隆寺（多度津町）です。

7寺を巡る「7カ所まいり」は、88カ所全てをまわるのが難しい参拝者でも1日でまわれる参拝コースとして古くから親しまれています。

「七福神お守りステッカー」は、7つの寺が一体ずつ七福神を祭っていることにちなんで制作されました。山口一郎さんの優しい筆遣いで表現した七福神のイラストステッカーを携帯電話や手帳に挟むなどして身に付けることができます。

第74番札所・甲山寺では、3月3日のひな祭りに合わせて、ひな飾りと生け花の展示を行います。四国遍路を行う人の無事を祈り、生け花によるお接待を行う、草月流の「四国八十八カ所 花へんろ」の一環で企画しました。会期は2026年2月20日から3月3日までです。