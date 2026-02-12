ＮＨＫは１２日、２０２６年度の番組改定を発表した。「チコちゃんに叱られる！」のキャスターなどを担当している塚原愛アナが、４月の放送から「ＮＨＫのど自慢」（日曜・後０時１５分）の司会を務めることが決まった。高瀬耕造アナと新たなコンビを組む。

塚原アナは、１９４６年の放送開始から８０年を迎える歌番組に「『のど自慢』を担当します、という日がくるとは夢にも思わなかった」としみじみ。小学生の子供とよく見ていることを明かし「楽しいパフォーマンスに爆笑したり勇気をもらったり、感情が忙しい４５分間。見終わると『今日も楽しかったね』と子供と話しています。『あ〜、楽しい日曜日の時間だった』と思っていただけるように微力ながら全力を尽くしたい」と気合を入れた。

「のど自慢」ならではの司会術について、高瀬アナが「私たちはそんなにテンション高くないタイプ。声も低めですし」と話したのに対し、塚原アナは「私はどちらかというとテンション高めなタイプで頑張ってきた」とツッコんだ。自身の涙もろさにも触れ「私たちは歌う方の一番近くの応援団。頑張ってという思いで送り出していく中で、冷静な進行というよりは気持ちが高まる進行になると思っている」と想像した。

同番組は、２３年４月から廣瀬智美アナと二宮直輝アナが司会を担当していた。同局の郄橋美鈴アナウンス室長は「番組が８０周年を超え、新時代を築くために新たな司会者でお届けする」とした。