2月半ばは春の兆し 花粉の飛散開始か 太平洋側では乾燥・渇水傾向続く 1か月予報
気象庁は今日12日(木)、最新の1か月予報を発表しました。この先、北日本から東日本では、期間の前半に気温がかなり高くなりそうです。また、東日本太平洋側と西日本では、この先も降水量が少なく、渇水状態が続く見込みです。空気の乾燥に注意が必要です。
期間の前半は高温傾向 春の暖かさの日も
この先1か月の気温は、北・東日本で期間の前半を中心に平年よりかなり高くなりそうです。
ただ、17日(火)頃は一時的に寒気が南下するため、この時期本来の寒さに戻ります。気温のアップダウンに注意が必要です。
その先、27日(金)にかけての2週目は、北日本から東日本を中心に平年よりも高くなるでしょう。気象庁からは高温に関する早期天候情報も発表されて、北海道では19日(木)頃から、東北、関東甲信、北陸では20日(金)頃から、東海では21日(土)頃からこの時期としてはかなりの高温が予想されています。積雪の多い地域では雪どけが進むため、なだれや屋根からの落雪、道路の冠水などにご注意ください。
3月13日(金)にかけての3〜4週目は、全国的に平年並みの予想です。季節は順調に春へと進んでいきそうです。
東日本太平洋側と西日本は降水量少ない 空気乾燥や渇水続く
この先も東日本太平洋側と西日本では、降水量が少ない状態が続く見込みです。
東日本太平洋側から西日本、沖縄・奄美地方では低気圧の影響を受けにくい予想です。日照時間は平年並みか多くなり、空気の乾燥が続きそうです。ダムの貯水率も少なくなってきている所がありますので、節水も心がけていきましょう。
一方、北日本では低気圧の影響を受ける時期がありそうです。日本海側は平年同様に雪が降りやすいですが、降る量としては少ないでしょう。特に期間の前半は寒気の影響を受けづらいため気温が高く、雨の降る所が多くなりそうです。
北日本:北海道・東北
東日本:北陸・関東甲信・東海
西日本:近畿〜九州