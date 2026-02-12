元朝日放送でフリーアナウンサーの宮根誠司が１２日、司会を務める日本テレビ系・読売テレビ制作の人気情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・後１時５５分）の生放送で、９月末をもって終了することを発表した。宮根アナが番組の終了に言及するのは初めて。卒業にいたった経緯などを説明した。

番組後半、宮根アナは「局アナ時代から含め２６歳から３７年、６３歳になる年まで月曜日から金曜日の帯番組をやらせてもらいました。自分でも信じられないくらい恵まれた環境でテレビに携わりました」と感謝した。７月で番組放送開始から２０周年、他局の同時間帯の番組としれつな視聴率争いを繰り広げてきた人気番組。卒業にいたった経緯について「今回もありがたいことに読売テレビ、日本テレビ系列、スポンサーの皆さんに『もうちょっと頑張ったらどうか』と慰留もしていただきましたが、まだ元気なうちにもう一度、局アナの１年目のような気持ちに戻って、がむらしゃらに仕事に取り組む、自分を見つめ直すのはこれが最後になるんじゃないかなと思って（卒業の）お話をさせていただきました。最後は快く送り出してもらうことになりました」と説明した。

◆宮根 誠司（みやね・せいじ）１９６３年４月２７日、島根県大田市生まれ。６２歳。関大卒業後、８７年に朝日放送入社。９０年４月から朝の情報番組「おはよう朝日です」に出演、９４年から単独司会を務めて人気を博す。２００４年３月に同局退社、フリーに。「情報ライブ ミヤネ屋」は０６年７月からスタート。現在はフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・後１０時）の司会も担当。