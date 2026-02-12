光の中で微笑み、抱き合う2人

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は13日、第19週「ワカレル、シマス。」の第95回が放送される。

レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の本当の思いを知ったトキ(郄石あかり)は、松江を離れ、熊本に行くことを決意する。それから数日、トキとヘブンは松江の人々へ別れの準備を進める。トキは長屋を訪れ野津サワ(円井わん)との別れの時間を過ごす。2人が穏やかな光の中でほほ笑み、抱き合う場面カットも公開されている。

一方、錦織友一(吉沢亮)、庄田多吉(濱正悟)が見守る中、ヘブンは中学校で生徒たちに松江を離れることを告げる。激しく動揺する生徒たちに、庄田からさらに驚きの知らせが告げられる。

「ばけばけ」は全25週125回。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

穏やかな光の中でほほ笑むトキ(郄石あかり)とサワ(円井わん)

「ばけばけ」より(C)NHK

抱き合うトキ(郄石あかり)とサワ(円井わん)

「ばけばけ」より(C)NHK

庄田(濱正悟)は何を語るのか

「ばけばけ」より(C)NHK

錦織(吉沢亮)の胸の内は…

「ばけばけ」より(C)NHK

作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。