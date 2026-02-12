オフショなのに笑顔が悲しく…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中の郄石あかり(宮崎県出身)と吉沢亮が並んで写ったオフショットが反響を呼んでいる。

12日の放送では、松江を離れて熊本に行こうというレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の提案を嫌がっていたトキ(郄石)が、ヘブンの本当の思いを知って、泣きながら承諾。それを錦織友一(吉沢)も垣間見て、何も言わずに立ち去った。

ラシャメン(妾)と誤解され、苦しむトキに「私たちのこと、誰も知らない熊本、行きましょう」と語るヘブン。松江に残ってほしいと願う錦織は、寂しそうな背中で、ヘブンの研究のためにと持参した虫かごを玄関に置いていく…。

番組公式インスタは、郄石と吉沢の2ショットとともに「熊本行きに最後まで抵抗していたトキと錦織さん。ヘブンさんが松江を離れたいと言い出した本当の理由を知って、気持ちが大きく揺れました」と投稿した。

これには「錦織さんの背中の演技が切なすぎる」「本当の思いを聞いてしまいましたね。心配になります」「ツーショット撮るってことはこれで最後なの？」「オフショなのになぜか笑顔が悲しく見える」とコメントが寄せられている。

吉沢は13日放送のNHK「あさイチ」(午前8時15分〜)のプレミアムトークに出演予定。熊本編を前に「物語から退場するのでは」と早くも犇喊ゥ蹈広瓩寮爾眈紊っている。

トキ(郄石あかり)と錦織(吉沢亮)。最後の2ショットなのか…

(「ばけばけ」インスタグラムasadora_bk_nhkより)

「ばけばけ」は全25週125回。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。