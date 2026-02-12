ブライソン・デシャンボーがサウジアラビアでラクダたちとのんびり時間 自ら絞った乳をそのままゴクリと飲み干す姿も！
ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。サウジアラビアの砂漠地帯でラクダたちと楽しく過ごした時間を写真や動画で投稿した。
【写真】アラブ風衣装もお似合いのブライソン・デシャンボー
デシャンボーは伝統的なマントを羽織ると、頭巾を被りイカールと呼ばれる輪で固定したアラブ風スタイルで登場。ラクダに跨って笑顔を浮かべたり、ラクダの子供たちと一緒に写真を撮ったり、座ったラクダに寄りかかるようにして大地に腰を下ろしたりする珍しい姿を披露した。また「初めてラクダの乳を絞ったよ！」と記した通り、動画ではラクダの乳を搾ると、そのままグイッと飲んでしまう姿も映されていた。デシャンボーは2月7日まで、サウジアラビアで開催されていた「LIVゴルフ第1戦 at リヤド」に参戦し、17位タイでフィニッシュ。今週はオーストラリアで開催されている「LIVゴルフ第2戦 at アデレード」に参戦している。
