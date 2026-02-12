丸山茂樹がMLBドジャースの山本由伸とラウンド！ ファンからは「山本さんのヘッドスピードヤバいですね」とのコメント
丸山茂樹が自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸とラウンドしたことを楽しそうに投稿した。
【動画】ゴルフも超一流！ 山本由伸、会心のティショット
「今年も山本由伸君とゴルフをするIn Arizonaの旅に行って来た」「去年も盛り上がったけど今年もめっちゃ盛り上がった」と、ドジャースがキャンプを実施しているアリゾナ州への旅行を振り返った。今回もラウンドを実現させるために「マネージャーのヨイチ君が色々やってくれて」「由伸carも貸してくれた」と皆の協力があったことに感謝。そして「また次の機会を楽しみしてるね」と、早くも次回のラウンドに期待を膨らませていた。投稿では丸山が自撮りした5人の笑顔の写真。そしてフェアウェイの右サイドには大きな池が広がる難しそうなホールでのティショットを動画で公開。山本は池を恐れることもなく果敢なティショットを披露した。またコースの先に見える大きな岩山や、コース内のサボテンなど、アリゾナ州のゴルフ場らしい景色などの写真もあった。最後に「先ずはドジャースキャンプ そしてWBC頑張ってね」と、開幕が迫ったワールドベーボールクラシックでの活躍を願っていた。この投稿を見た宮里優作は「最高!!」と、ファンからも「山本さんのヘッドスピードヤバいですね」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
