スノーボード・男子ハーフパイプで2連覇を目指す平野歩夢選手へパリ五輪スケートボード男子ストリートで金メダルを獲得した堀米雄斗選手がエールを送りました。

平野選手はスノーボードと共に、スケートボードも代表入りと夏・冬の二刀流で挑戦し続けています。東京五輪では堀米選手と共に代表入り。種目はストリートとパークで違いますが日本を背負い戦いました。

直前の大会で転倒して複数の骨折をするなど、出場も危ぶまれていた平野選手。それでも11日に行われた予選ではキャブDC1440を決めるなど奮闘し「85.50」で全体7位で決勝進出を果たしました。

そんな平野選手へ堀米選手からのエールが日本時間11日、オリンピックの公式Instagramを届きました。

堀米選手は「小さい頃から一緒に戦ってきて、一緒に話すこととかはあまりなかったんですけど、大人になっていってスケボーの大会とかでまた会うようになって、今ではオリンピックのこととか大会に向けてのこととか、あとは本当に他愛のない話とか高めあえる存在だと思ってます」存在の大きさを語ります。

「歩夢も本当に色んなことがあってその中で頑張っているので、もちろん応援しているし、オリンピックの時はテレビで応援しようかなと思っています」と話しました。