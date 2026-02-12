　日本時間１６時００分に英実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）、月次GDP（12月）、鉱工業生産指数（12月）、製造業生産高（12月）、貿易収支（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）16:00
予想　0.2%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.2%　前回　1.3%（前年比)

月次GDP（12月）16:00
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)

鉱工業生産指数（12月）16:00
予想　0.1%　前回　1.1%（前月比)
予想　1.5%　前回　2.3%（前年比)

製造業生産高（12月）16:00
予想　-0.2%　前回　2.1%（前月比)
予想　1.7%　前回　2.1%（前年比)

貿易収支（12月）16:00
予想　N/A　前回　-237.11億ポンド（商品貿易収支)
予想　N/A　前回　-61.16億ポンド（貿易収支)