まもなく英実質ＧＤＰ速報値などの発表
日本時間１６時００分に英実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）、月次GDP（12月）、鉱工業生産指数（12月）、製造業生産高（12月）、貿易収支（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）16:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.2% 前回 1.3%（前年比)
月次GDP（12月）16:00
予想 0.1% 前回 0.3%（前月比)
鉱工業生産指数（12月）16:00
予想 0.1% 前回 1.1%（前月比)
予想 1.5% 前回 2.3%（前年比)
製造業生産高（12月）16:00
予想 -0.2% 前回 2.1%（前月比)
予想 1.7% 前回 2.1%（前年比)
貿易収支（12月）16:00
予想 N/A 前回 -237.11億ポンド（商品貿易収支)
予想 N/A 前回 -61.16億ポンド（貿易収支)
