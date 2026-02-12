エンゼルス菊池雄星 WBCへ向けキャンプ初日にライブBP 異例の早期調整も最速156キロと順調な仕上がり



菊池雄星 PHOTO:Getty Images

エンゼルスの菊池雄星投手（34）が11日（日本時間12日）、アリゾナ州でキャンプインした。

キャンプ初日からいきなりライブBPに登板する異例の早期調整を披露。最速97マイル（約156キロ）を計測し、順調な仕上がりを示した。

内容は2イニングを想定し、打者13人に対して49球を投じて、2安打・1四球・2奪三振。中でも目を引いたのは新球のナックルカーブ。

鋭い縦変化が右打者の膝下へ安定して決まり、本人も納得の様子だった。視察したカート・スズキ新監督も「NICE PITCH！」を連呼し、高く評価。

異例とも言える早期調整の狙いはWBC出場にある。「優勝というのが当然、唯一の目標」と力強く語った最年長左腕。

投手陣の柱としての期待を背負い、シーズンへ向けて順調なスタートを切った。

〈菊池雄星 コメント〉

ーー 今日投げた感触や手応えは？

良かったんじゃないですかね。

最後、無理やりスピードを出しにいって97マイル（約156km）出てくれたので、クソボールでしたけけど（笑）。

スピードが出ていれば、あとは精度を高めていくだけですから。

ーーキャンプ初日にライブBPはかなり異例だが

ですよね。早く仕上げる分には僕は全然苦にならないですし、シーズンの最後にどうなっているか、ヘロヘロになっているかは分からないですけど。

出し惜しみせずに早く仕上げて思いきり野球をするというのは、野球選手として非常に喜ばしいことなので。今日投げれて非常に良かったですね。

ーー2月11日ですが、例年と比較してどのくらいの感覚のところにいるのか

スピードだけではないですけど、97が開幕前に出るというのは初めてなので、そのくらい今年は体も作ってきましたし、早めに調整をしてきました。

まだまだ（スピードは）出るなという感じもありますし、調整とかも一切せずに昨日もトレーニングをしながら今日投げているので、しっかりとピリオダイゼーション（計画的な調整）をしていけば、球速含めまだまだ上がっていく自信はあります。

今日はスライダーをかなり減らして、スライダーはいつでも投げれるので、新しくカーブ、ナックルカーブにしたんですけど、チェンジアップも握りを変えたので。

そこら辺を多くしてねっていう話はしてましたけど、初日にしては非常に気持ちよく終われたかなと思います。

ーーWBCがあるからという思いは？

そうですね。やはり優勝というのが当然、唯一の目標ですから。

それは日本の選手だけでなく、国民の皆さんの野球に対する思いが非常に強いのはもちろん分かっていますし、WBC出場が決まってから、「今シーズン頑張ってください」よりも「WBC頑張ってください」と言われることの方が圧倒的に多くなってですね。

そのくらい僕の想像していた以上にWBCへの関心、国民の皆さんの関心が非常に高いと感じていますので、とにかく全力で調整したいと思います。

ーー期待の大きさ、そして結果も求められる？

やることをやって準備するだけですから。あとは調子が良い選手、悪い選手は当然出てきますし。

その中で素晴らしい日本のトップの選手が集まる大会ですので、全員で力を合わせて、行けるところまで僕は投げるだけかなと思っています。

ーー投げ方が年々シンプルになり、今日はカーブも印象的だったが？

追い込んでからというのは非常に投げれるボールがありますけど、カウントを取りに行った時にリスクを減らしたい。

ストライクゾーンに投げてもリスクの少ないボールにしたい。去年のカーブはストライク自体は取れているんですけど、どうしても狙われると長打になるリスクが高かったので、もう少し大きいカーブを投げられれば、ということでオフシーズンやってきました。

安定して低めに行っていましたので、あとはもう少しゾーンを上げたりとか、微調整していけばきっといいボールになるんじゃないかと思っています。

ーーシーズンまで見据えることは？

まずはWBC、しっかりと3月6日の開幕に向けて、もちろんどこで投げるかわからないですけど、いつ行ってもいいと言ってもらえる状態にすることを考えています。

ただ、プライオリティという言い方はしたくないですけど、シーズン通して怪我せず戦うのは我々の責任ですから。

WBCも全力で戦いますが、去年同様32、33試合、元気に投げるというのが自分のゴールですので、それをしっかりやっていけば数字は必ずついてくるかなと思っています。

ーー今後の予定はもう1回ライブBPか？

あと2回ですかね、ここで投げて移動できたら移動するという感じですかね。

ーーナックルカーブ、握りは抜くのではなく引っ掛ける？

指を立てて、大きく（軌道が）なっていると思うので、その分コントロールが当然難しくなる。

今日は低めに行っていましたけど、ゾーンを上げたりとか、三振を取る時はあのボールでいいと思うんですけど、初球に投げる時はもう少し大きく軌道を、曲げるポイントを高くしないとボールになっちゃうので。

そこら辺の微調整していく感じですけど、軌道は安定していましたね。

ーー左打者だったのを右打者にしてもらって投げたが？

左打者はスライダー中心に投げていくというのがありますけど、僕が投げる試合は8人から9人全員右バッターのラインナップが年間通してほとんどなので、右バッターをいかに抑えるかというのがテーマですね。

ーー今までで一番調整が早い、早く仕上げる怖さやリスクとの葛藤は？

怪我をしない自信はありますけど、怪我をする時はするので（笑）。

しないつもりで準備していますけど、いかにしないかというところ大事にしてやっていますし、それが上手くいっていると思います。

やるだけやって、するときはするという感じ。しない自信はあります。

ーーWBC出場は、早い段階から意識して練習をしていたのか

ちょうど1年ちょっと前、井端さんが岩手までお越しくださって、そこで「怪我なくシーズンが終わったらぜひWBCで戦おう」というお話をしていただいたので。

その時から怪我さえしなければ出るつもりでいますと、お返事をさせていただいた。9月28日の最後の登板が終わってから僕の中では3月6日の開幕にどう合わせるかという、休みも含めてオフの調整をしてきました。

ーー久しぶりに背番号17だが

花巻東のオールドファンの皆さんが喜んでくれるんじゃないですかね（笑）。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



井端弘和監督 山本由伸・鈴木誠也らWBC出場10選手を追加発表 「優勝しかないと思っている」

大谷翔平 『投打二刀流』でWBC出場の可能性も 「リハビリは終わった。何通りかプランは持っておくべき」