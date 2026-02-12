USJ、謎のお知らせ「なんだなんだ?!」→翌日に発表 USJファンプログラムリニューアル
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は23日、公式Xを更新し、「USJファン」プログラムリニューアルを発表した。
【画像】USJファンプログラムリニューアルの発表
前日に「お知らせです」「2026.2.12 16:00 」と、シルエットの画像を投稿。ファンの間で考察が広がり、「なんだなんだ?!」「えっ、なに!?匂わせ!?w」などコメントが寄せられていた。
「USJファン」は、パークの魅力をSNSで一緒に盛り上げるメンバーのこと。Xでは、2月24日午前11時からプログラムをリニューアルするとし、「来場やアトラクション体験などでGETできるデジタルバッジが新登場するなど、今までと違う魅力や遊び方を発見しながらパークを楽しめます！」と呼びかけた。
