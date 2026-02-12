宮根誠司、局から慰留も『ミヤネ屋』卒業決めた理由「まだ元気なうちにもう1度…」
フリーアナウンサーの宮根誠司（62）が、きょう12日放送の読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55）に生出演し、一部で報じられていた番組終了について初めて言及。9月末に番組を終了するにあたっての思いを語った。
【写真】宮根誠司、『ミヤネ屋』20年目 オールドメディアと呼ばれる現状に言及
同番組については、1月28日に『女性セブンプラス』が『ミヤネ屋』が今秋にも終了すると伝えていた。
番組終盤に宮根は、7月に番組20周年を迎えることを受け「20年も視聴いただきありがとうございました」と視聴者やスポンサーに感謝。そして「この9月末をもって私、このミヤネ屋を卒業させていただく運びになりました」と報告した。
「何度かこのミヤネ屋を卒業しようと考えたこともございますが、そのたびに、読売テレビはじめ各所の皆様にありがたいことに慰留していただきまして、この20年まで続けることができました」と言い「本当に幸せものです。ありがとうございます」と頭を下げた。
「今回なんですけども、今回もありがたいことに、読売テレビはじめ日本テレビ系列の皆さん、スポンサーの方々に、もうちょっと頑張ったらどうかという風に慰留していただいたんですけども、まだ元気なうちにもう1度局アナの1年目のような気持ちに戻って、がむしゃらに仕事に取り組む、自分を見直すという期間はもう、これが最後になるんじゃないかなと思ってお話をさせていただきました」と終了を決めた思いを明かした。
最後に「ただ、9月末までありますんで、まだ半年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします」とし「それから、ひょっとしたら『辞めたの辞めた』っていう可能性もありますんで、その時はまたご報告させていただきます」と笑顔で話した。
【写真】宮根誠司、『ミヤネ屋』20年目 オールドメディアと呼ばれる現状に言及
同番組については、1月28日に『女性セブンプラス』が『ミヤネ屋』が今秋にも終了すると伝えていた。
番組終盤に宮根は、7月に番組20周年を迎えることを受け「20年も視聴いただきありがとうございました」と視聴者やスポンサーに感謝。そして「この9月末をもって私、このミヤネ屋を卒業させていただく運びになりました」と報告した。
「今回なんですけども、今回もありがたいことに、読売テレビはじめ日本テレビ系列の皆さん、スポンサーの方々に、もうちょっと頑張ったらどうかという風に慰留していただいたんですけども、まだ元気なうちにもう1度局アナの1年目のような気持ちに戻って、がむしゃらに仕事に取り組む、自分を見直すという期間はもう、これが最後になるんじゃないかなと思ってお話をさせていただきました」と終了を決めた思いを明かした。
最後に「ただ、9月末までありますんで、まだ半年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします」とし「それから、ひょっとしたら『辞めたの辞めた』っていう可能性もありますんで、その時はまたご報告させていただきます」と笑顔で話した。