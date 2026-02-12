¡Ú ¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º·Î¸Å¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Û¡¡¥á¥ê¡¼Ìò ¡õ ¥Ð¡¼¥ÈÌò¤¬º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡½é»²²Ã¤ÎÄ«²Æ¤Þ¤Ê¤È¤Ï¡¡¡Ö¶ÚÆùÄË¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¤Î·Î¸Å¾ì¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ìÌÌÈäÏª¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥ºÌò¤ÎßÀÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡¢ºûËÜÎèÆà¤µ¤ó¡¢Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¤µ¤ó¡¢¥Ð¡¼¥ÈÌò¤ÎÂç´ÓÍ¦Êå¤µ¤ó¡¢¾®ÌîÅÄÎ¶Ç·²ð¤µ¤ó¡¢¾åÀî°ìºÈ¤µ¤ó¤é¤¬¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º·Î¸Å¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Û¡¡¥á¥ê¡¼Ìò ¡õ ¥Ð¡¼¥ÈÌò¤¬º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡½é»²²Ã¤ÎÄ«²Æ¤Þ¤Ê¤È¤Ï¡¡¡Ö¶ÚÆùÄË¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ5ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡×¡£2004Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤µ¤ì¤ë¤ÈÀ¤³¦10¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¾å±é¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Ë½é±é¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤ËºÆ±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌ¾ºî¤¬2026Ç¯3¤«¤éËþ¤ò»ý¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎºÆ¡¹±é¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÌîÅÄ¤µ¤óMC¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ìÌÌÈäÏª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥í¡¼¥°¡¿¥Ï¥¦¥¹1¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¡¦¥¿¥¤¥à¡ÊStep in time¡Ë¡×¡¢¡Ö¥Á¥à¡¦¥Á¥à¡¦¥Á¥§¥ê¡¼¡Ê¥ê¥×¥ê¡¼¥º¡Ë¡ÊChim Chim Cher-ee(Reprise¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ê¥Õ¥¸¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¨¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¥É¡¼¥·¥ã¥¹¡ÊSupercalifragilisticexpialidocious¡Ë¡×¤Î4¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½é±é¤«¤é¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤ò±é¤¸¤ëßÀÅÄ¤µ¤ó¤Ïà3²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ÉËè²ó¥»¥ê¥Õ¤ä²Î»ì¤«¤é¿§¡¹¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢È¯¸«¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Î´¶³Ð¤Ç¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÊ¹¤¯¤È¶Á¤¯¸ÀÍÕ¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÄ°¤¯¥»¥ê¥Õ¤ÈßÀÅÄ¤á¤°¤ß¤Î»þ¤â°ã¤¦¡£¸ÀÍÕ¤ÎËâË¡¤¬Âæ»ì¤ÎÃæ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆËâË¡¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆ±é¤«¤é¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ëºûËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡×¤È¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥ë¥Á¡Ê¹â»³¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æà²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë»þ¤ËÇÙ³èÎÌ¤¬É¬Í×¤ÇÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£º£²ó¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥ë¥Á¡×¡£¥á¥ê¡¼¤Ã¤Æ¾åÈ¾¿È¤ÏÇòÄ»¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥²í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É²¼È¾¿È¤ÏÆ°¤«¤·¤Æ¡¢Â¤Ï¾ï¤Ë¡Ê¥Ð¥ì¥¨¤Î¡Ë£±ÈÖ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂ¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«²Æ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤«¤é¤Î½é»²²Ã¡£½é±é¤òµÒÀÊ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢à´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¤ä²»³Ú¡¢Áí¹ç·Ý½Ñ¤Ë¤¿¤À¤¿¤À°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÌÊÌ©¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁ¡ºÙ¤À¤«¤é¤³¤½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£¶ÚÆùÄË¤ÈÀä»¿Àï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½éÆü¤¬ÌÀ¤¯¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ë¼ý¤Þ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Á¤¿¤¤á¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½é±é¤«¤é±ìÆÍÁÝ½ü²°¤Î¥Ð¡¼¥È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÂç´Ó¤µ¤ó¡£º£²ó¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ê¤êà¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤¦¥¥ã¥é¤Î¥Ð¡¼¥È¤È¥á¥ê¡¼¡£¤«¤±¹ç¤ï¤»¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤â¤ªµÒÍÍ¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ëÊý¤â³Ú¤·¤ß¤À¤·´Ñ¤ëÊý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£ËÍ¤â4Ç¯Á°¤Ç¤Ï»É¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¡£4Ç¯¤Ç¿Í¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°²óÁ°¡¹²ó´Ñ¤¿Êý¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÆ±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢àÁ°²ó¤Î¸ø±é¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢±ÇÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Âô»³¤Î¾ã³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ³«Ëë¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿Í¤È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤Ã¤Æ·Î¸Å¤ò¤·¤ÆÌò¤È¤«ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤ò·Î¸Å¾ì¤Ç´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬Ë¤«¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºîÉÊ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È»×¤¦¤Î¤Ç²áµî¤Ë´Ñ¤¿Êý¤â¡¢·ëÂ«ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦á¤Èº£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«²Æ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¾åÀî¤µ¤ó¤ÏºîÉÊ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èà¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¡¦¥¿¥¤¥à¡×¤ÎµÕ¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÉ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄ©Àï¡£¤ª·Î¸Å¾ì¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¤¹â¤µ¤ÇÄ©Àï¤·¤¿»þ¤Ë¡Ê¿¶ÉÕÊä¤Î¡Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡ÖÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¡×¤À¤Ã¤¿¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿á¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Äà¶ìÏ«¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É²»³Ú¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢·²Éñ¤ÎÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½Ð¤»¤ë¤ÈËÍ¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¤·¤ªµÒ¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È½é»²²Ã¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬à¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÌ´¤ÈËâË¡¤Èµæ¶Ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤Ù¤¯²æ¡¹¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ø¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤Þ¤¹á¤È°§»¢¤·¡¢·Î¸Å¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ê©ÃÅ,
½»Âð,
Êè,
ÂçÁ¥,
ÇÛÀþ,
ºßÂð°åÎÅ,
Áòº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö