お笑い芸人カンニング竹山（54）が12日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。北九州市の中学校で、調理実習で作ったピザを食べた生徒が体調不良を訴えて6人が病院に搬送された話題をめぐり、調理実習の内容に疑問を述べた。

同市の教育委員会は「ピザの生地に規定以上の食塩を入れたことが原因とみられる」と説明。生地作りを担当した生徒が塩3つまみを理解できておらず、目分量で塩を入れすぎたためという。

意見を求められた竹山は「この学校の事件は置いておいて。僕は聞いた時に思ったのは、調理実習でピザ作る必要があるのかと」とメニューに着目。司会のフリーアナ石井亮次が思わず笑うと、「至って真面目な話でね。結局男性も女性も大学行って1人暮らしして何もできないとか。結婚したあと何もできなくて、女性ばっかりやらせて夫婦仲が悪くなって文句言われて、とかいろいろあるじゃないですか」と料理ができないことがマイナス面を指摘した。

また「何で料理できないの？って聞いたりすると、小さい時から何もやってなかったりするんですよ。それだったら、ピザなんかここで習っても一生焼かないです。焼きたい人は自分で勉強します、ちゃんと」と持論を展開。「それだったら袋麺をちゃんと作れるとか、ご飯を炊けるとか、煮物というもののベースだけ教えるとか」と日々食卓に登場するメニューを教えるべきと力説した。

野々村友紀子が「やってんちゃいますかね？」と竹山の勢いに苦笑すると、「そりゃカレーとか作ったよ？ ピザなんか一生焼かないから。もっとうまいピザ屋さんなんかいっぱいある。焼きたい人は勉強して自分で焼くから。自分でピザ窯作ってるおじさんとかいるでしょ？勉強して」と熱弁。改めて「だからピザなんかやる必要ないんです。もっと違う実用的なことを、自分で飯を作れることをちゃんと教えないと」と訴えていた。