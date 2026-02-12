明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・中古住宅販売件数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

１９：００ ユーロ・貿易収支

２２：３０ 米・消費者物価指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：住友林<1911>，大和ハウス<1925>，キリンＨＤ<2503>，マツキヨココ<3088>，レゾナック<4004>，テルモ<4543>，大塚ＨＤ<4578>，日本ペＨＤ<4612>，ＥＮＥＯＳ<5020>，三井金属<5706>，日本郵政<6178>，三井海洋<6269>，荏原<6361>，かんぽ生命<7181>，ゆうちょ銀<7182>，ヤマハ発<7272>，オリンパス<7733>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，大日印<7912>，アシックス<7936>，三菱ＨＣキャ<8593>，ＳＯＭＰＯ<8630>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>，ソニーＦＧ<8729>，第一生命ＨＤ<8750>，東京海上<8766>，Ｔ＆Ｄ<8795>，ＮＸＨＤ<9147>，セコム<9735>，ニトリＨＤ<9843>ほか

※東証スタンダード上場：ＴＯブックス<500A>



出所：MINKABU PRESS