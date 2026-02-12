ライフドリンク カンパニー <2585> [東証Ｐ] が2月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比8.0％増の45.3億円に伸びた。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の64億円→51億円(前期は47.1億円)に20.3％下方修正し、増益率が35.8％増→8.2％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の29.2億円→16.2億円(前年同期は16.5億円)に44.4％減額し、一転して1.6％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比6.9％減の10.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の11.0％→9.0％に低下した。



株探ニュース

