ＳＲＡホールディングス <3817> [東証Ｐ] が2月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.8％増の66.3億円に伸び、通期計画の81.5億円に対する進捗率は81.5％に達し、5年平均の70.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.7％減の15.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比19.1％減の26.3億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の15.4％→15.4％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

