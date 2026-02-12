日本証券金融 <8511> [東証Ｐ] が2月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.5％増の114億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の132億円→149億円(前期は125億円)に12.9％上方修正し、増益率が5.5％増→19.1％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の58.8億円→75.8億円(前年同期は56.7億円)に28.9％増額し、増益率が3.6％増→33.6％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の80円→86円(前期は84円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.0％増の41.2億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の26.8％→13.1％に急低下した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主還元方針として「2023 年度以降 2025 年度までの間、配当および自己株式取得の機動的な実施により累計で総還元性向 100％を目指す。」こととし、配当については「配当性向 70％を目安に積極的な配当を行う。」こととしております。 当社は、本日公表いたしました「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」において、2026 年 3 月期連結業績予想を上方修正したことから、上記の株主還元方針を踏まえ、2026年 3 月期の期末配当予想を修正し、1 株当たり期末配当を 46 円（前回公表予想比＋6 円）、年間配当を 86 円（前回公表予想比＋6 円）に修正いたします。

