ピーバンドットコム <3559> [東証Ｓ] が2月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比28.7％増の1億2100万円に伸び、通期計画の1億6000万円に対する進捗率は75.6％に達し、5年平均の62.2％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比40.0％減の3900万円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比82.4％増の6200万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.6％→10.4％に大幅改善した。



株探ニュース

