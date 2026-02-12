ＲＩＺＡＰグループ <2928> [札証Ａ] が2月12日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は17.4億円の赤字(前年同期は28.9億円の赤字)に赤字幅が縮小した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比18.5％増の37.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比78.7％増の24.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.2％→10.7％に大幅改善した。



